Francuska policija uhapsila je putnika na pariskoj železničkoj stanici sa brojnim komadima luksuznog nakita skrivenim u donjem vešu, vrednim oko 10 miliona evra.

Muškarac i saučesnik optuženi su za prikrivanje ukradene robe, saopštilo je danas parisko tužilaštvo. U koferima muškaraca pronađen je i kućni alat.

U donjem vešu sakrio je čarapu sa luksuznim satom i brojnim komadima nakita.

Prema pisanju lista „Le Parisien“, pozivajući se na istražitelje, muškarci su već bili poznati vlastima i zaustavljeni su tokom rutinske kontrole na stanici Gar de Lion.