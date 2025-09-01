MUŠKARAC U DONJEM VEŠU NOSIO NAKIT VREDAN 10 MILIONA EVRA! Policija ga je ovako otkrila, u koferima je imao nešto potpuno ČUDNO
Francuska policija uhapsila je putnika na pariskoj železničkoj stanici sa brojnim komadima luksuznog nakita skrivenim u donjem vešu, vrednim oko 10 miliona evra.
Muškarac i saučesnik optuženi su za prikrivanje ukradene robe, saopštilo je danas parisko tužilaštvo. U koferima muškaraca pronađen je i kućni alat.
U donjem vešu sakrio je čarapu sa luksuznim satom i brojnim komadima nakita.
Prema pisanju lista „Le Parisien“, pozivajući se na istražitelje, muškarci su već bili poznati vlastima i zaustavljeni su tokom rutinske kontrole na stanici Gar de Lion.
Tokom pretresa, policajci su otkrili da je jedan od muškaraca u donjem vešu sakrio čarapu u kojoj se nalazio luksuzni sat i brojni komadi nakita. Takođe su zaplenjeni ogrlica procenjena na pet miliona evra, minđuše vredne preko dva miliona evra i prsten vredan milion evra.
(Kurir.rs/Le Parisien)