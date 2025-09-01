Slušaj vest

Uloga velikih sila i mračnim aspektima sukoba u Ukrajini tema je o kojoj se retko govori u globalnoj javnosti. O različitim pogledima na prirodu sukoba, interesima i posledicama koje se prelivaju na civilno stanovništvo, govorilo se u emisiji "Ni 5 ni 6", a gosti su bili general u penziji Luka Kastratović, general u penziji Vinko Pandurević, nekadašnji pripadnik specijalnih jedinica JSO Milorad Munikravić i prof. dr Svetislav Lutovac, stručnjak za bezbednost i kontraterorizam.

Pandurević: Zelenski mora da kapitulira

Vinko Pandurević istakao je da su napadi na energetske objekte izazvali kolateralnu štetu, kao i da su potopljeni brodovi i obarani avioni.

- Postojanje vojske jedne države podrazumeva da postoji takva vojska druge države koja njoj predstavlja opasnost. Ako je Rusija krenula u formu specijalne vojne operacije, nije sigurno planirala da ona traje četiri godine. Sada govoriti o miru, jasno je da ga ne može niko drugi uspostaviti osim Ukrajine. Morate primeniti Zelenskog da kapitulira, da se iskoreni neonacizam, da bude neutralna zemlja sa skromnim vojnim kapacitetima. Evropi je jedan jedini interes da Rusija ne sme više da napreduje prema zapadu - rekao je Pandurević.

Kastratović: U pozadini je rat Amerike i Rusije

Luka Kastratović naglasio je da ga napad na Kijev nije iznenadio jer to nije prvi put da ruska strana dejstvuje po ukrajinskim gradovima.

- Zelenski se ništa ne pita, on samo izvršava ono što mu kažu Amerikanci. Ne smemo da zaboravimo da se nacizam vraća u Evropu. Ovo je rat Amerike protiv Rusije, njima je cilj da oslabe Rusiju da bi išli na Kinu - poručio je Kastratović.

On je dodao da su formirani timovi koji prikupljaju validna dokumenta koja će biti korisna na kasnijim suđenjima, te da je sve što se dešava, vojni otrovi, biološki otrovi i slično, pokriveno za svaki dan rata.

Munikravić: Kako žive civili u Ukrajini?

Milorad Munikravić ocenio je da se vodi pravi ratni okršaj, ali da su civili uglavnom zaštićeni, iako se povremeno dešavaju kolateralne štete.

- Generalno u ovom ratu se to malo dešava. Na zapadu Ukrajine se uglavnom normalno živi. Nije rat svepristuan kao što mi mislimo, postoje delovi Ukrajine koji nisu čuli detonaciju. Hteo sam da pošaljem poruku da je to rat niskog intenziteta - rekao je on.

Dodao je i da su učesnici sa obe strane zapravo zaposleni:

- Vojnici dobijaju platu i ima veliki broj onih koji to žele.

Lutovac: Gde su nestali ukrajinski vojnici?

Svetislav Lutovac o ozbiljnim tvrdnjama na račun ukrajinskih vlasti.

- Zašto Zelenski ne istupi i ne kaže koliko ima nestalih lica prve linije fronta i da li su ta nestala lica predmet trgovine organima? Znaju se i tarife i cene. Spisak žrtava je pre neki dan procureo na strani Ukrajine. Pokretni krematorijumi su izvesna maska za ljude na kojima je izvršena transplantacija organa. Ima preko 500 hiljada nestalih lica. Boravio sam na teritoriji Ukrajine, Rusije i Belorusije, znam kako to funkcioniše - naglasio je Lutovac.

