Posle avgusta koji je obeležen istorijski najvećim šumskim požarima u Španiji, njen socijalistički premijer Pedro Sančes je priznao da je politika prevencije požara bila "očigledno nedovoljna".

"Imali smo očigledno nedovoljnu politiku prevencije, što se ogleda, na primer, u nedostatku sprovedenih planova prevencije, nedostatku naprednih alata za analizu ili predviđanje, ili činjenici da neki regioni nemaju dovoljno vatrogasaca ili šumarskih brigada", priznao je premijer, predstavljajući "nacionalni pakt protiv klimatske krize".

"Požari šeste generacije, kako se nazivaju požari koji su opustošili više od 300.000 hektara u našoj zemlji, ne gase se leti, gase se zimi i tokom jeseni. Treba da radimo svakog dana u godini da bismo osigurali da se, kada stignu visoke temperature, ne nađemo u situacijama koje smo doživeli ovog leta", ukazao je Sančes.

Premijer je rekao da je drugi faktor neadekvatno upravljanje zemljištem što je rezultiralo time da su šumovita područja opterećenim biomasom, šumski putevi su zapušteni i bez protivpožarnih barijera, nedostaju autohtone i druge vrste vegetacije otpornije na vatru.

Sančes je "klimatsku vanrednu situaciju" baveo kao treći faktor koji objašnjava požare koji su u avgustu spalili stotine hiljada hektara širom njegove zemlje.

"Klimatske promene ubijaju", naglasio je premijer govoreći o pokretanju "nacionalnog pakta za rešavanje klimatske vanredne situacije".

"Ako želimo da nam predstojeća leta ne donesu nove nesreće i da nas predstojeće jeseni ne pogode onako kako nas pogađaju poplavama, moramo da delujemo sada i moramo to učiniti zajedno", rekao je Sančes.

Njegov predlog za nacionalni pakt, najavljen tokom leta, naišao je na skepticizam desničarske opozicije.