Niz novorazvijenih ukrajinskih krstarećih raketa „Flamingo“ pogodio je bazu ruske Službe bezbednosti i obaveštajnih službi (FSB) na okupiranom Krimskom poluostrvu.

Prema prvim izveštajima, u napadu je ubijen jedan agent Kremlja, a šest aviona stacioniranih tamo je uništeno ili oštećeno.

Najmanje tri snažne krstareće rakete „Flamingo“, verovatno lansirane iz Odeske oblasti Ukrajine, preletele su zapadni deo Crnog mora i pogodile obalski objekat u blizini grada Armjanska, objavio je ukrajinski vojni portal „Militarnij“.

Pomenutom bazom navodno upravlja Federalna služba bezbednosti (FSB), glavni naslednik sovjetskog KGB-a, od ruske invazije i aneksije Krima 2014. godine.

Prema izveštajima ukrajinskih medija, rakete su oborile administrativnu zgradu i uništile šest vojnih aviona koje su operativci FSB-a koristili za pomorske patrole. Identifikovani su kao avioni A-8 Hivus ili A25PS, koji mogu da prevoze 8, odnosno 25 naoružanih vojnika. Društvene mreže iz Jermenije su izvestile o dolasku službi za hitne slučajeve na mesto napada.

Potvrde i dokazi o napadu

Ukrajinski mediji su u nedelju objavili video, koji potiče od vojnog blogera poznatog kao „Nikolajevski Vanjok“, na kojem se vide tri krstareće rakete lansirane uzastopno u zoru. Prema izvoru, video prikazuje napad u subotu. Na snimku se vidi kako jedna od raketa odbacuje pomoćni lansirni motor, što je dizajnerska karakteristika rakete „Flamingo“.

Ukrajinska raketa Flamingo dometa 3.000 kilometara

Satelitski snimci evropske mreže Kopernikus pokazali su moguću štetu od eksplozije i požara unutar perimetra baze. Ruska nezavisna novinska agencija Astra potvrdila je napad, ali je saopštila da je moguće da je korišćena ukrajinska raketa „Lugi Neptun“, prilagođena za kopnene ciljeve. Astra je takođe izvestila da je operativac FSB-a poginuo, ali obim štete na zgradi i avionu nije jasan.

Pored napada na bazu FSB-a, u subotu oko 7 sati ujutru izvršen je napad dronom na vojni aerodrom kod Simferopolja. Ukrajinska vojnoobaveštajna agencija (HUR) preuzela je odgovornost, tvrdeći da su najmanje dva vojna helikoptera teško oštećena ili uništena. Ruska agencija ASTRA, pozivajući se na vojne izvore, potvrdila je da je jedan helikopter Mi-8 potpuno uništen, a jurišni helikopter Mi-24 je gotovo sigurno uništen.

Domaća raketa za ciljeve u Rusiji

Sredinom avgusta, ukrajinski zvaničnici su otkrili proizvodni pogon za raketu „Flamingo“ , tvrdeći da ona može da nosi bojevu glavu tešku više od jedne tone na udaljenost veću od 3.000 kilometara. Raketa je razvijena za manje od godinu dana kako bi se zaobišla američka ograničenja u korišćenju oružja doniranog od strane NATO-a za napade na ciljeve u Rusiji.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u nedelju najavio da će njegova vlada ubrzati napade na mete unutar Rusije jer Kremlj, kako je rekao, nije zainteresovan za mirovni proces.