Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin boravi u četvorodnevnoj poseti severnom kineskom gradu Tjanđin, gde prisustvuje velikom regionalnom samitu bezbednosti i sastaje se sa predsednikom Kine, Si Đinpingom. Šta ovaj sastanak znači za svet, a šta za Balkan, istraživala je Kurir televizija.

Sastanak Putina i Si Đinpinga privukao je pažnju međunarodne javnosti, a mnogi ga vide kao indirektnu poruku Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadu u kontekstu sankcija i pritisaka na Moskvu. O tome je govorio politikolog Nikola Perišić.

On je naglasio značaj tajminga sastanka.

- On dolazi desetak dana nakon sastanka koji je organizovao predsednik SAD Donald Trump sa Putinom, gde je jedna od glavnih tema bila mogućnost primirja u Ukrajini. Definitivno, Rusija želi ovim sastankom da pošalje poruku Sjedinjenim Državama - rekao je Perišić.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kini Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN /SPUTNIK POOL

Prema njegovim rečima, Rusija je trenutno fokusirana na pripajanje najmanje dve od četiri oblasti u Ukrajini gde su sukobi bili najintenzivniji.

- Osim političkog aspekta, bilo je razgovora i o ekonomskoj saradnji, imajući u vidu da su odnosi Kine i Rusije dodatno razvijeni poslednje tri i po godine, otkad je sukob u Ukrajini počeo, a Rusija pod sankcijama ima ograničenu saradnju sa državama EU - istakao je Perišić.

Na pitanje koliko je Kina spremna da podrži Rusiju u slučaju većih pritisaka Zapada, Perišić smatra da će to ostati na deklarativnom nivou.

- Moguće je da će Rusija insistirati da se Kina uključi u mirovni proces, jer je ona blizak partner Moskve i samim tim ima poverenje da bude na njenoj strani. SAD se i dalje percipiraju kao sila koja stoji uz Ukrajinu, pa bi time dve velike sile bile uključene u proces, Kina i SAD - objasnio je.

ŠTA SASTANAK PUTINA I SI ĐINPINGA ZNAČI ZA BALKAN - Svetske sile pomno prate situaciju na našem području, evo šta im je sada glavni cilj Izvor: Kurir televizija

Govoreći o značaju za Ameriku, Perišić je ocenio da produbljivanje odnosa Rusije i Kine za Trumpa znači ozbiljan izazov. On je dodao da zbog toga Trump insistira na brzom primirju, kako bi se Rusiji skinule sankcije i otvorila nova tržišta, ne samo azijska.

Govoreći o Balkanu, Perišić je podsetio da je ovo područje i dalje nestabilno.

- Imamo složenu situaciju u BiH, nerešen status Kosova i Metohije, a poslednjih meseci eskalira nasilje. Velike sile će želeti da smanje mogućnost daljih sukoba na ovom području, jer već postoje dva rata bez naznaka skorog završetka. Otvaranje novog sukoba u Evropi dodatno bi pogoršalo globalnu situaciju - zaključio je Perišić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs