Švajcarski kruzer udario je u most Ostban blizu železničke stanice Beč-Štadlau!

Policija je potvrdila da povređenih nema.

Prema prvim saznanjima, brod se zaglavio na građevinskoj skeli koja je bila pričvršćena za most.

Udarac je izazvao intervenciju, pa su vatrogasci i policija izašli na teren.

Austrijske savezne železnice (ÖBB) dale su zeleno svetlo.

"Most nije oštećen i već je pregledan", rekao je portparol.

Železnički saobraćaj bio je samo nakratko poremećen i ubrzo je ponovo uspostavljen.

Brod nije mogao odmah da nastavi svoje putovanje posle sudara.

Dalja ispitivanja tačnog obima štete još uvek traju.

(Kurir.rs/Heute.at/Telegraf.rs)

