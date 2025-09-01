Planeta
DRAMA NA DUNAVU! Kruzer udario u most, hitne službe se odmah uputile na lice mesta
Švajcarski kruzer udario je u most Ostban blizu železničke stanice Beč-Štadlau!
Policija je potvrdila da povređenih nema.
Prema prvim saznanjima, brod se zaglavio na građevinskoj skeli koja je bila pričvršćena za most.
Udarac je izazvao intervenciju, pa su vatrogasci i policija izašli na teren.
Austrijske savezne železnice (ÖBB) dale su zeleno svetlo.
"Most nije oštećen i već je pregledan", rekao je portparol.
Železnički saobraćaj bio je samo nakratko poremećen i ubrzo je ponovo uspostavljen.
Brod nije mogao odmah da nastavi svoje putovanje posle sudara.
Dalja ispitivanja tačnog obima štete još uvek traju.
