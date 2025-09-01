Slušaj vest

Indijski premijer Narendra Modi opisao je svoj razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kao „pronicljiv“, održan na marginama samita u Kini u Putinovoj limuzini.

Dva lidera su provela 45 minuta u automobilu ruskog lidera, nakon čega je Modi objavio njihovu zajedničku fotografiju, hvaleći Putina.

„Osećali su se kao kod kuće... Osećali su se prijatno tamo i zato su nastavili razgovor“, rekao je Putinov portparol.

Sastanak se dogodio nakon što su se dvojica lidera, zajedno sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, držali za ruke na samitu Šangajske organizacije za saradnju, sceni koja se široko vidi kao izazov američkom predsedniku Donaldu Trampu i dominaciji SAD na globalnoj sceni.

Tramp je uveo američke carine od 50% na indijsku robu kao kaznu za kupovinu ruske nafte i oružja od strane Delhija. Carine, među najvišim na svetu, uključuju kaznu od 25% na transakcije sa Rusijom, koje su ključni izvor finansiranja njenog rata u Ukrajini.

Uprkos tome što je vitalni strateški partner SAD u Indo-Pacifiku, Indija ne pokazuje znake da će prestati sa kupovinom. Prijateljstvo sa Putinom pokazano u Tjenđinu se vidi upravo u kontekstu Trampovih pretnji. Takođe je značajno da su SAD donedavno bile najveći trgovinski partner Indije.

Istovremeno, Putin se suočavao sa Trampovim rokom za pristanak na mirovne pregovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali je Rusija saopštila da ne planira takav sastanak. Govoreći na samitu, Putin se zahvalio kineskim i indijskim liderima na njihovoj podršci i naporima da „olakšaju rešavanje ukrajinske krize“.

U svom govoru, Putin je takođe rekao da je na njegovom sastanku sa Trampom na Aljasci prošlog meseca (avgust 2025) „došlo do dogovora“ za koje se nada da predstavljaju „korak u tom pravcu, otvarajući put miru u Ukrajini“. Rusija je, podsećanja radi, pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine.