Tragičan događaj potresao je Hjuston u Teksasu, gde je u subotu ubijen jedanaestogodišnji dečak nakon što je sa prijateljima učestvovao u naizgled bezopasnoj dečjoj igri - pozvonio na vrata i pobegao.

Prema lokalnim vlastima, dečak je više puta upucan dok je trčao iz dvorišta kuće u naselju Istsajd. Policijska uprava Hjustona još nije objavila identitet žrtve niti osumnjičenog stanara, ali je potvrdila da je uhapšen muškarac srednjih godina i da je pretresom njegove kuće pronađeno nekoliko komada vatrenog oružja.

Dečaci su igrali popularnu igru koja podrazumeva zvono na vratima i brzo bežanje. Jedan svedok je video dečaka kako zvoni na vratima i beži sa imanja neposredno pre nego što su se čuli pucnji. „Svedok je izjavio da je dečak bežao od kuće nakon što je zvonio na vratima neposredno pre nego što je upucan“, navodi se u policijskom saopštenju.

Komšije su lokalnim medijima rekle da su videle kako policija sprovodi čoveka u lisicama nazad do kuće gde se dogodila pucnjava. Detektiv za ubistva Majkl Kas potvrdio je da je svedok video nekoga kako izlazi iz kuće i „puca na decu koja su trčala niz ulicu“.

„Nažalost, jedan od dečaka, koji je imao 11 godina, upucan je u leđa“, dodao je Kas.

Nažalost, ovo nije prvi put da se šala završila tragedijom. Prošle godine, muškarac iz Kalifornije osuđen je za ubistvo nakon što je namerno kolima udario u šest tinejdžera koji su mu zvonili na vrata, usmrtivši troje.