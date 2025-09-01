Slušaj vest

Kineska mornarica trenutno ima 234 ratna broda, dok američka mornarica ima 219.

Iako su američki brodovi veći i teži zbog nosača aviona, oni gube pozicije u pogledu ukupnog broja.

U periodu od 2019. do 2023. godine, četiri najveća kineska brodogradilišta, Dalijan, Guangdžou, Đijangnan i Hudong-Džonghua, izgradila su 39 ratnih brodova sa ukupnim deplasmanom (količina vode koju objekat istisne, što je uobičajeni način merenja veličine broda ili flote) od 550.000 tona, dok britanska mornarica, na primer, ima oko 399.000 tona.

Kina sada ima najveću mornaricu po broju brodova, a njeni kapaciteti za izgradnju brodova joj omogućavaju brzu proizvodnju novih plovila. Više od 60 odsto svetskih porudžbina brodova ove godine otišlo je u kineska brodogradilišta. Koncept „vojno-civilne fuzije“ omogućava brzo preusmeravanje resursa između civilnih i vojnih brodogradilišta, dajući Pekingu dodatnu prednost u kriznim situacijama.

Sa najvećim brojem brodova na svetu i snažnim brodograditeljskim kapacitetima, kineska mornarica sada može da rasporedi snage brže i masovnije nego ikada ranije, što joj daje prednost u potencijalnim sukobima, posebno u Južnom kineskom moru i oko Tajvana.

"Nema znakova da Kinezi usporavaju. Broj brodova nije jedina mera efikasnosti mornarice, ali sposobnost proizvodnje ratnih brodova mogla bi napraviti stratešku razliku“, rekao je za BBC analitičar CSIS-a Aleksandar Palmer .

Ali i dalje postoje ograničenja. Kina ima samo dva operativna nosača aviona, znatno manje podmornica, a njeni brodovi nisu toliko tehnološki napredni kao američki.

Kineske podmornice su uglavnom prilagođene plićem Južnom kineskom moru. Sposobnost kineske mornarice da deluje daleko od obale je ograničena, ali njena sposobnost da brzo gradi ratne brodove i modernizuje svoju flotu smanjuje jaz sa američkim snagama.