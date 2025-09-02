Slušaj vest

Bivši ukrajinski predsednik Viktor Janukovič pojavio se posle dugo vremena u javnosti i u intervjuu ruskoj ageciji RIA Novosti optužio Evropsku uniju za "aroganciju" u razgovorima sa Kijevom održavanim pre nego što je on svrgnut sa vlasti.

Kijev post podseća da je Janukovič, saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, pobegao u Rusiju 2014. godine nakon pokušaja gušenja proevropskih protesta u Ukrajini izazvanih njegovom odlukom da odustane od sporazuma o pridruživanju EU.

U retkom intervjuu za ruske državne novinske agencije objavljenom u ponedeljak, Janukovič je izneo tvrdnju da se EU ponašala "neprikladno" tokom pregovora o integraciji Ukrajine u Uniju.

- Nisu pokazali razumevanje za složenu ekonomsku situaciju u Ukrajini. Reći ću to otvoreno, bili su arogantni - kazao je Janukovič u video snimku koji je objavila agencija RIA Novosti.

Viktor Janukovič, bivši predsednik Ukrajine Foto: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia, Youtube

On je takođe rekao da bi ulazak Ukrajine u NATO bio "direktan put u građanski rat".

- Oduvek sam bio kategoričan i čvrst protivnik ulaska Ukrajine u NATO - rekao je Janukovič.

Ruske agencije nisu navele kada i gde je intervju snimljen.

Majdanska revolucija u ukrajinskoj prestonici Kijevu u zimu 2013-2014. godine Foto: Pochuyev Mikhail / TASS / Profimedia, Maloletka Yevgeny / TASS / Profimedia, YURIY KIRNICHNY / AFP / Profimedia

Nezavisni ruski mediji su objavili da je to bio prvi javni nastup Janukoviča otkako je Rusija pokrenula opštu ofanzivu na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Ukrajinski medij podseća da su snage bezbednosti pod Janukovičevom kontrolom ubile desetine demonstranata koji su zaposeli centar Kijeva zahtevajući proevropske reforme tokom Majdanske revolucije u Ukrajini u zimu 2013-2014. godine.

Ruski napad raketama i dronovima na Kijev i širom Ukrajine Foto: Printscreen X

Parlament ga je smenio zbog krvoprolića na ulicama.

Janukovič je 2015. dao intervju za BBC u kojem je tvrdio da je bio protiv prolivanja krvi, a da mu je Putin spasio život.

Ukrajinski sud je 2019. godine proglasio Janukoviča krivim za izdaju zbog pokušaja gušenja protesta.

Evakuacija ukrajinskih civila iz grada Dobropilja u Donbasu kojem se približava ruska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Osudio ga je u odsustvu na 15 godina zatvora.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mu je 2023. godine oduzeo ukrajinsko državljanstvo.

(Kurir.rs/Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaOVA MAPA POKAZUJE DA RUSI NEĆE STATI DOK NE UZMU ODESU I HARKOV! Na snimku iza Putinovog generala je nešto što nije odmah upalo u oči (FOTO, VIDEO)
Valery Gerasimov.jpg
Planeta"ČAK I AKO TRAMP PREDA PUTINU UKRAJINU, ON NEĆE PROTIV KINE" Analiza BBC o neobično dugoj poseti ruskog predsednika Siju i mogućem svetskom antiameričkom savezu
vladimir putin.jpg
Planeta"PUTIN MISLI DA DOBIJA OVAJ RAT" Analiza urednika Skaj njuza, Ukrajini će do zime svake noći stizati 1.000 dronova, a šta će Tramp? "Pitanje koje izaziva jezu"
Vladimir Putin 111.jpg
Planeta"KUĆE GORE, GRAD VIŠE NE POSTOJI" Ukrajina gubi Donbas, front se približava, mučna svedočanstva ljudi koje evakuišu "Beli anđeli" - ceo život stane u DVE TORBE!
11111.jpg