POJAVIO SE ČOVEK ZBOG KOJEG JE IZBIO RAT U UKRAJINI! Bivši predsednik pobegao kod Rusa i nije se čulo za njega pune tri godine, evo šta kaže o EU i NATO (VIDEO)
Bivši ukrajinski predsednik Viktor Janukovič pojavio se posle dugo vremena u javnosti i u intervjuu ruskoj ageciji RIA Novosti optužio Evropsku uniju za "aroganciju" u razgovorima sa Kijevom održavanim pre nego što je on svrgnut sa vlasti.
Kijev post podseća da je Janukovič, saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, pobegao u Rusiju 2014. godine nakon pokušaja gušenja proevropskih protesta u Ukrajini izazvanih njegovom odlukom da odustane od sporazuma o pridruživanju EU.
U retkom intervjuu za ruske državne novinske agencije objavljenom u ponedeljak, Janukovič je izneo tvrdnju da se EU ponašala "neprikladno" tokom pregovora o integraciji Ukrajine u Uniju.
- Nisu pokazali razumevanje za složenu ekonomsku situaciju u Ukrajini. Reći ću to otvoreno, bili su arogantni - kazao je Janukovič u video snimku koji je objavila agencija RIA Novosti.
On je takođe rekao da bi ulazak Ukrajine u NATO bio "direktan put u građanski rat".
- Oduvek sam bio kategoričan i čvrst protivnik ulaska Ukrajine u NATO - rekao je Janukovič.
Ruske agencije nisu navele kada i gde je intervju snimljen.
Nezavisni ruski mediji su objavili da je to bio prvi javni nastup Janukoviča otkako je Rusija pokrenula opštu ofanzivu na Ukrajinu u februaru 2022. godine.
Ukrajinski medij podseća da su snage bezbednosti pod Janukovičevom kontrolom ubile desetine demonstranata koji su zaposeli centar Kijeva zahtevajući proevropske reforme tokom Majdanske revolucije u Ukrajini u zimu 2013-2014. godine.
Parlament ga je smenio zbog krvoprolića na ulicama.
Janukovič je 2015. dao intervju za BBC u kojem je tvrdio da je bio protiv prolivanja krvi, a da mu je Putin spasio život.
Ukrajinski sud je 2019. godine proglasio Janukoviča krivim za izdaju zbog pokušaja gušenja protesta.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mu je 2023. godine oduzeo ukrajinsko državljanstvo.
(Kurir.rs/Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)