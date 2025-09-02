Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Srbije Sara Pavkov poručila je u intervjuu za Kinesku medijsku grupu da obeležavanje 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu podseća na zajedničku odlučnost Srbije i Kine da se suprotstave fašizmu i da istraju u borbi za slobodu.

"Ovo je vrlo značajna godina. Odlazak predsednika Vučića na obeležavanje 80 godina od poraza poretka fašističkog režima pokazuje našu spremnost i odlučnost da se i dalje borimo. To je vrednost koju delimo sa Kinom i istorijski i moralno, i zato kažemo da smo čelični prijatelji“, istakla je Pavkov „ Kina je i pre početka Drugog svetskog rata. nekako poslala jedan zamajac inspirativni zemljama u drugom kraju sveta, odnosno Evropi kada je počela da se bori protiv fašizma pre Drugog svetskog rata, a Srbija je na ovom kraju sveta pokazala i žrtvom velikog broja ljudi koji je nastradao, ali i istrajnošću da je nama kao i Kinezima sloboda najvažnija".

Pavkov je povukla paralelu sa zaštitom životne sredine: "Sloboda ne pripada nikome pojedinačno – za nju moramo stalno da se borimo i da je štitimo. Upravo to radimo i kada je reč o zaštiti životne sredine."

Govoreći o ulozi Kine u savremenom svetu, Pavkov je ocenila da je Inicijativa za globalnu bezbednost predsednika Si Đinpinga jedna od najznačajnijih današnjice jer počiva na dijalogu. Srbija, dodala je, poštuje te principe uz oslanjanje na Povelju Ujedinjenih nacija i očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

„ Srbija sa Kinom nikada neće imati nesuglasice šo se tiče i ovakve inicijative ili bilo koje druge a koja može u budućnosti samo pozitivno da doprinese ovome o čemu sam govorila, a sve je u okosnici zajedničke borbe za prosperitetnije društvo i uopšte za jedan poredak za koji smo se zajedno borili i pre i posle Drugog svetskog rata, a čini mi se za koji se borimo i danas kako Kinezi tako i u Srbi“, zaključila je Pavkov.