Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas tokom razgovora sa kineskim kolegom Si Đinpingu u Pekingu da su odnosi između njihovih zemalja trenutno na "nivou bez presedana".

Kineski predsednik je pohvalio "sveobuhvatnu stratešku saradnju" između dve zemlje i potvrdio spremnost da sarađuju u "izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja".

Putin je u Kini od nedelje.

Vladimir Putin doputovao u Kinu Foto: Vladimir Smirnov / Sputnik / Profimedia, Guo Xulei / Xinhua News / Profimedia

Učestvovao je na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Tjenđinu gde su Rusija i Kinapokazale razumevanje usred pojačanih tenzija sa SAD i Zapadom.

Putin planira da sutra prisustvuje velikoj vojnoj paradi u Pekingu povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.

- Naša bliska komunikacija odražava stratešku prirodu rusko-kineskih veza, koje su trenutno na nivou bez presedana - kazao je Putin.

Putin u Kini Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK POOL

On je naveo da je prisustvo paradi predstavlja "počast dostignućima naših naroda, ruskog naroda i kineskog naroda, i potvrda ključne uloge koju su naše zemlje odigrale u pobedi na evropskoj i azijskoj osovini".

- Uvek smo bili zajedno tada, i ostajemo zajedno i sada - dodao je ruski predsednik.

Ruski predsednik Vladimir Putin na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kini Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN /SPUTNIK POOL

Si je rekao da su "odnosi Kine i Rusije izdržali test međunarodnih promena".

- To su odnosi dobrosusedstva, sveobuhvatne strateške i obostrano korisne saradnje - zaključio je Si.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

