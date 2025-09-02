PUTIN: ODNOSI SA KINOM NA NIVOU BEZ PRESEDANA! Si Đinping pohvalio "sveobuhvatnu stratešku saradnju" između dve zemlje (FOTO)
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas tokom razgovora sa kineskim kolegom Si Đinpingu u Pekingu da su odnosi između njihovih zemalja trenutno na "nivou bez presedana".
Kineski predsednik je pohvalio "sveobuhvatnu stratešku saradnju" između dve zemlje i potvrdio spremnost da sarađuju u "izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja".
Putin je u Kini od nedelje.
Učestvovao je na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Tjenđinu gde su Rusija i Kinapokazale razumevanje usred pojačanih tenzija sa SAD i Zapadom.
Putin planira da sutra prisustvuje velikoj vojnoj paradi u Pekingu povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.
- Naša bliska komunikacija odražava stratešku prirodu rusko-kineskih veza, koje su trenutno na nivou bez presedana - kazao je Putin.
On je naveo da je prisustvo paradi predstavlja "počast dostignućima naših naroda, ruskog naroda i kineskog naroda, i potvrda ključne uloge koju su naše zemlje odigrale u pobedi na evropskoj i azijskoj osovini".
- Uvek smo bili zajedno tada, i ostajemo zajedno i sada - dodao je ruski predsednik.
Si je rekao da su "odnosi Kine i Rusije izdržali test međunarodnih promena".
- To su odnosi dobrosusedstva, sveobuhvatne strateške i obostrano korisne saradnje - zaključio je Si.
