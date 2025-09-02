RAZGOVORI NAKON SAMITA ŠANGAJSKE ORGANIZACIJE ZA SARADNJU (ŠOS)

RAZGOVORI NAKON SAMITA ŠANGAJSKE ORGANIZACIJE ZA SARADNJU (ŠOS)

Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas tokom razgovora sa kineskim kolegom Si Đinpingu u Pekingu da su odnosi između njihovih zemalja trenutno na "nivou bez presedana".

Kineski predsednik je pohvalio "sveobuhvatnu stratešku saradnju" između dve zemlje i potvrdio spremnost da sarađuju u "izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja".

Putin je u Kini od nedelje.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin doputovao u Kinu Foto: Vladimir Smirnov / Sputnik / Profimedia, Guo Xulei / Xinhua News / Profimedia

Putin planira da sutra prisustvuje velikoj vojnoj paradi u Pekingu povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.

- Naša bliska komunikacija odražava stratešku prirodu rusko-kineskih veza, koje su trenutno na nivou bez presedana - kazao je Putin.

1/8 Vidi galeriju Putin u Kini Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK POOL

On je naveo da je prisustvo paradi predstavlja "počast dostignućima naših naroda, ruskog naroda i kineskog naroda, i potvrda ključne uloge koju su naše zemlje odigrale u pobedi na evropskoj i azijskoj osovini".

- Uvek smo bili zajedno tada, i ostajemo zajedno i sada - dodao je ruski predsednik.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kini Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN /SPUTNIK POOL

Si je rekao da su "odnosi Kine i Rusije izdržali test međunarodnih promena".

- To su odnosi dobrosusedstva, sveobuhvatne strateške i obostrano korisne saradnje - zaključio je Si.