Slušaj vest

Više od 300 ljudi je evakuisano iz stanova tokom protekle noći u ruskom gradu Rostov na Donu unakon ukrajinskog napada dronovima na glavni grad Rostovske oblasti.

Rojters prenosi da je to danas izjavio Jurij Sljusar, vršilac dužnosti guvernera te oblasti.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) uništile 13 ukrajinskih dronova iznad Rostovske oblasti tokom noći.

Ukrajinski napad dronovima na ruski grad Rostov na Donu Foto: Twitter

Nije navedeno koliko je dronova otkriveno na nebu.

- Neeksplodirana granata (drona) otkrivena je u jednom od stanova. Kao mera predostrožnosti, evakuiše se 320 stanara zgrade - napisao je Sljusar na Telegramu.

On je dodao da je u napadu oštećeno nekoliko stambenih zgrada u Rostovu na Donu.

Lakše su povređene tri osobe, uključujući dete.

Gradonačelnik Aleksandar Skrabin rekao je da su evakuisani stanovnici premešteni u školu dok su stručnjaci za deaktiviranje bombi uklanjali granatu.

Britanska agencija navodi da ne može nezavisno da potvrdi ove izveštaje, a nije bilo neposrednih informacija o tome ni iz Kijeva.

Obe strane negiraju da su ciljale civile u napadima tokom rata koji je Rusija pokrenula opštom invazijom na Ukrajinu 2022. godine.

(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaPOJAVIO SE ČOVEK ZBOG KOJEG JE IZBIO RAT U UKRAJINI! Bivši predsednik pobegao kod Rusa i nije se čulo za njega pune tri godine, evo šta kaže o EU i NATO (VIDEO)
Viktor Janukovic.jpg
PlanetaOVA MAPA POKAZUJE DA RUSI NEĆE STATI DOK NE UZMU ODESU I HARKOV! Na snimku iza Putinovog generala je nešto što nije odmah upalo u oči (FOTO, VIDEO)
Valery Gerasimov.jpg
PlanetaRUSI POKUŠALI DA SRUŠE AVION URSULE FON DER LAJEN?! Drama na nebu iznad Bugarske, blokiran GPS signal, pilot morao da sleti pomoću papirne mape (FOTO)
Ursula von der Leyen.jpg
Planeta"ČAK I AKO TRAMP PREDA PUTINU UKRAJINU, ON NEĆE PROTIV KINE" Analiza BBC o neobično dugoj poseti ruskog predsednika Siju i mogućem svetskom antiameričkom savezu
vladimir putin.jpg