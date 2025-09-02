Slušaj vest

Flajtradar je reagovao na društvenim mrežama na izveštaje o kvaru GPS sistema aviona u kojem je Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, putovala u Bugarsku.

- Let koji je prevozio Ursulu fon der Lajen emitovao je signal dobrog kvaliteta od poletanja do sletanja - piše u objavi na društvenoj mreži X.

Flajtradar se takođe osvrnuo na izveštaje da je avion proveo oko sat vremena u vazduhu pre sletanja, navodeći da je let trajao 1 sat i 57 minuta, u poređenju sa prvobitno planiranih 1 sat i 48 minuta.

Flajtradar je objavio da avion nije "nestao" sa radara.

To, međutim, ne znači da nije moglo da bude problema sa korišćenjem GPS za navigaciju u avionu.

Ako su piloti zaista doživeli smetnje u GPS navigaciji, to nije nužno uticalo na kvalitet signala koji je avion nastavio da prenosi ka spolja.

Šta je ranije objavio Fajnenšel tajms?

Britanski list Fajnenšel tajms (FT) je juče objavio da je došlo do kvara navigacionog sistema kada je avion koji je prevozio predsednicu Evropske komisije sleteo u Bugarsku.

Prema pisanju novina, piloti su morali da koriste papirne karte da bi sleteli na aerodrom u Plovdivu.

Prema rečima predstavnice Evropske komisije, Arijane Podeste, bugarske vlasti su incident nazvale „opstrukcijom Ruske Federacije“, ali je dodala da Bugarska nije pružila dokaze.

Tri anonimna zvaničnika upoznata sa incidentom rekla su za FT da se sumnja na rusko ometanje.

Rusija je snažno negirala bilo kakvu umešanost.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je kratko i jasno odbacio navode u izjavi za Financial Times.

- Vaše informacije su netačne - rekao je Peskov.

Bugarski kontrolori leta potvrdili incident

- Čitava oblast oko aerodroma je ostala bez GPS. Avion je kružio iznad Plovdiva više od sat vremena, nakon čega je pilot odlučio da sleti bez elektronskih pomagala, oslanjajući se na analogne mape. Nesumnjivo se radilo o ometanju - rekao je izvor FT.

Bugarska služba kontrole leta potvrdila je incident.

- Od februara 2022. godine beležimo značajan porast slučajeva ometanja i, u skorije vreme, lažiranja GPS signala. Ova ometanja ometaju tačan prijem signala i uzrokuju operativne poteškoće za avione i zemaljske sisteme - naveli su u saopštenju.

Rizik za civilno vazduhoplovstvo

Takva GPS ometanja, poznata kao ometanje i lažiranje, tradicionalno su koristile vojska i obaveštajne službe za zaštitu osetljivih lokacija. Ali poslednjih godina, kako ističu evropske vlade, Rusija ih sve više koristi i za ometanje civilnog života.

Upozorava da bi povećanje takvih napada moglo izazvati ozbiljnu vazdušnu nesreću "lišavanjem" komercijalnih aviona vida.

Broj slučajeva ometanja GPS značajno se povećao u baltičkim državama i istočnoj Evropi, posebno u područjima blizu ruskih granica.

Šta kaže Evropska komisija?

- Možemo potvrditi da je bilo ometanja GPS, ali je avion bezbedno sleteo. Dobili smo informacije od bugarskih vlasti da sumnjaju da je Rusija izvršila ovo očigledno ometanje - rekla je portparolka Evropske komisije.

Ona je dodala da su "svi (u EU) svesni da su pretnje i zastrašivanje redovna komponenta neprijateljskih akcija Rusije".