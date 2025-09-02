Slušaj vest

U klizištu koje je pogodilo udaljene planine Mara na zapadu Sudana poginulo je najmanje 1.000 ljudi, saopštila je oružana grupa Sudanski pokret/vojska za oslobođenje (SLM/A).

Višednevne jake kiše izazvale su klizište u nedelju, koje je ostavilo samo jednog preživelog i sravnilo gotovo celo selo Tarasin, navodi se u saopštenju grupe.

Pokret je uputio apel za humanitarnu pomoć Ujedinjenim nacijama, kao i drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama.

Mnogi stanovnici iz severnog Darfura sklonili su se u planinski region Mara nakon što ih je rat između sudanske vojske i paravojne grupe Snage za brzu podršku (RSF) proterao iz njihovih domova.

Guverner Darfura i saveznik vojske, Mini Minavi, nazvao je klizište „humanitarnom tragedijom“.

„Apelujemo na međunarodne humanitarne organizacije da hitno intervenišu i pruže pomoć i podršku u ovom kritičnom trenutku, jer je tragedija veća nego što naš narod može sam da podnese“, rekao je on u saopštenju koje prenosi agencija AFP.

Fotografije pokazuju dva klanca na strani planine koji se spajaju niže, na mestu gde se nalazilo selo Tarasin.

Građanski rat koji je izbio u aprilu 2023. godine između sudanske vojske i RSF-a gurnuo je zemlju u glad i doveo do optužbi za genocid u zapadnom Darfuru.

Procene o broju žrtava rata se razlikuju, ali je jedan američki zvaničnik prošle godine procenio da je do 150.000 ljudi ubijeno od početka sukoba 2023. godine. Oko 12 miliona ljudi napustilo je svoje domove.

Frakcije Sudanskog pokreta/vojske za oslobođenje, koje kontrolišu područje gde se dogodilo klizište, obećale su da će se boriti uz sudansku vojsku protiv RSF-a.