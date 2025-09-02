Slušaj vest

Instruktorka fitnesa Irem Karatutlu (25), izgubila je noge u večeri kada je sa suprugom proslavljala prvu godišnjicu braka.

Irem, inače majka jednog deteta, otpuštena je iz bolnice i vratila se kući nakon lečenja.

U svojoj potresnoj ispovesti ispričala je šta se desilo te noći u okrugu Nurdagi u Gazijantepu.

"Moja godišnjica se pretvorila u pakao"

Kadir i Irem Karatutlu, koji žive u Kahramanmarašu, venčali su se 26. jula 2024. godine. Inače su ljubitelji motocikala i otišli su na festival motora u okrugu Kadirli u Osmaniji kako bi proslavili prvu godišnjicu braka sa prijateljima. Nakon što su uživali u festivalu, vratili su se u Kahramanmaraš kada im se pokvario motocikl. Dok je par stajao u zaustavnoj traci i pokušavao da reši problem, šlep služba je stala da im pomogne. Ubrzo nakon toga, kamion, čiji je vozač izgubio kontrolu, udario je bivšeg predsednika Advokatske komore Kahramanmaraša Mehmeta Karaslana i Irem Karatutlu, zajedno sa šlep službom i drugim vozilima pored puta.

Foto: Instagram

Irem Karatutlu, koja je u nesreći pala pod kamion, izgubila je obe noge ispod kolena. Irem, koja je tokom tri nedelje lečena u četiri različite bolnice, vratila se kući nakon završetka lečenja. Njen suprug joj je bio najveća podrška tokom iscrpljujućeg tronedeljnog lečenja.

"Godišnjica braka je bila trenutak koji nikada neću zaboraviti“

Instruktorka fitnesa, rekla je da je izgubila obe noge na najsrećniji dan u svom životu. Opisujući svoje iskustvo, objasnila je da se sve dogodilo tako iznenada i da se probudila ispod kamiona.

"Tog dana nam je bila godišnjica braka. Otišli ​​​​smo na festival motocikala za našu godišnjicu. Bili smo na putu nazad. Parkirali smo naše motocikle u zaustavnoj traci, došla je šlep služba da nam pomogne. Ubrzo nakon toga, čula sam buku i videla kamion kako se približava. Vukao me je oko 600 metara. Kada sam se probudila, noge su mi bile smrskane ispod kamiona. Posle tri nedelje lečenja, otpuštena sam i vraćena kući. Moja godišnjica braka bila je nezaboravan trenutak i pretvorila se u pakao.“

Instruktorka fitnesa iz Turske izgubila obe noge Foto: Instagram

Irem je izjavila da će od sada nastaviti svoj život sa protetikom.

"Bila sam uništena"

Kadir kaže da je veoma tužan jer je njegova supruga doživela takvu nesreću i to baš na njihov važan datum.

"Tog dana je bila godišnjica moje supruge. Vodio sam je na festival da proslavimo. Tamo smo se zabavili, ali u povratku morali smo da se zaustavimo zbog kvara. Video sam kamion kako nam dolazi u susret, bacio sam se na put i vrisnuo. Kamion je, poput snegočistača, vukao sve pred sobom 500-600 metara, vukući i moju suprugu 500-600 metara. Bio sam srećan što vidim svoju suprugu živu, ali sam bio slomljen kada sam video da joj nedostaju obe noge. Nažalost, naša godišnjica se završila bolno.“