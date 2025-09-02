Slušaj vest

Češki bivši premijer i lider opozicionog pokreta ANO, Andrej Babiš, fizički je napadnut od strane građanina tokom sastanka sa biračima u selu Dobra u Moravsko-šleskom kraju u ponedeljak.

Prema rečima poslanika pokreta Aleša Jučelke, koji je bio na sastanku sa Babišem, jedan od učesnika ga je udario štakom u glavu. Babiš je potom prebačen u bolnicu na lečenje.

„Da, mogu da potvrdim da je predsednika napao jedan od građana štakom. Čovek ga je udario u glavu“, rekao je Jučelka.

Prema njegovim rečima, Babiš je potom otišao u bolnicu, ali još ne zna kakvo je njegovo stanje.

„Još ćemo saznati kakvo je njegovo zdravstveno stanje, još nemam ove informacije“, dodao je. Napad je kasnije potvrdio portparol pokreta Martin Vodička. Međutim, prema njegovim rečima, neko je udario Babiša metalnim predmetom.

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik pokreta Gradonačelnici i nezavisni (STAN), Vit Rakušan, već je reagovao na incident, nazvavši nasilje u bilo kom obliku neprihvatljivim.

„Nedvosmisleno osuđujem današnji napad na Andreja Babiša. Tražimo bolju budućnost za našu zemlju u sukobima argumenata i ideja, a ne u fizičkom nasilju“, napisao je Rakušan na X mreži.

On veruje da će policija brzo istražiti incident.

Postupke nepoznatog muškarca osudio je i ministar poljoprivrede i predsednik KDU-ČSL, Marek Viborni. „Ako se ne slažete sa nekim, glasajte u skladu sa tim na izborima. Želim sve najbolje Andreju Babišu“, dodao je.

Prema rečima prvog potpredsednika pokreta, Karela Havličeka, napad je jedna od posledica kampanje mržnje koju, prema njegovim rečima, vode koalicija SPOLU, Pirati i, poslednjih dana, pokret STAN.