Slušaj vest

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro pokazao je na konferenciji za novinare u Karakasu mobilni telefon marke Huavei, za koji je rekao da je poklon kineskog predsednika Si Đinpinga.

Nazvao ga je „najnaprednijim i najbezbednijim telefonom na svetu“, otpornim na svako prisluškivanje, čak i preko satelita. „Čak ni gringosi ga ne mogu osluškivati“, rekao je Maduro, misleći na Amerikance.

Istovremeno, rastu tenzije između Venecuele i Sjedinjenih Država. Vašington je poslao sedam ratnih brodova, podmornicu i oko 4.500 marinaca u južno Karipsko more.

Američke vlasti tvrde da je u pitanju operacija usmerena protiv narko-kartela. Maduro, međutim, kaže da je ovo otvorena pretnja njegovoj vladi i pokušaj promene režima.

Ovo je najveća pretnja na kontinentu u poslednjih sto godina. Venecuela je mirna zemlja, ali ćemo se braniti od svake pretnje“, rekao je Maduro.

Venecuelanske vlasti su objavile mobilizaciju 15.000 vojnika na zapadnoj granici i pozvale civilnu miliciju u stanje pripravnosti.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustitePlanetaTO JE TO, RUSIJA S KINOM GRADI NAJVEĆI PROJEKAT NA SVETU Si nije slušao Trampove pretnje, politička pobeda Kremlja, za PREOKRET kriv rat u u drugom delu planete
Donald Tramp Vladimir Putin Si Djinping.jpg
PlanetaPUTIN: ODNOSI SA KINOM NA NIVOU BEZ PRESEDANA! Si Đinping pohvalio "sveobuhvatnu stratešku saradnju" između dve zemlje (FOTO)
x02 EPA Vladimir Smirnovsputnikkremlin.jpg
PlanetaŠTA SASTANAK PUTINA I SI ĐINPINGA ZNAČI ZA BALKAN - Svetske sile pomno prate situaciju na našem području, evo šta im je sada glavni cilj
x EPA Alexander Kazakovsputnikkremli.jpg
PlanetaSI ĐINPING OSUDIO "MENTALITET HLADNOG RATA": Kineski predsednik održao govor na otvaranju samita Šangajske organizacije za saradnju (FOTO)
x01 EPA Andres Martinez Casares.jpg