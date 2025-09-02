Slušaj vest

Moskva je otvorena za „trosmernu saradnju“ sa SAD i Ukrajinom u vezi sa okupiranom nuklearnom elektranom Zaporožje, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin 2. septembra.

On je to rekao tokom sastanka sa slovenačkim premijerom Robertom Ficom u Pekingu i predstavljaju očiglednu promenu u odnosu na ranije stavove Moskve, koja je odbijala bilo kakve promene u vezi sa nadzorom ukrajinske elektrane.

Detalji moguće saradnje još nisu jasni.

Najveća nuklearna elektrana u Evropi, Zaporožje, u gradu Enerhodar u Zaporožkoj oblasti, bila je pod ruskom okupacijom od 2022. godine. Iako je objekat pod kontrolom Rusije, trenutno ne proizvodi električnu energiju.

Američki predsednik Donald Tramp, koji je obećao da će posredovati u mirovnom sporazumu između Kijeva i Moskve, rekao je da bi status elektrane verovatno igrao ulogu u eventualnom rešenju.

Kada je u martu razgovarao sa predsednikom Zelenskim, Tramp je sugerisao da bi SAD mogle da upravljaju i eventualno poseduju nuklearnu elektranu kako bi se osigurala njena zaštita.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je reagovalo tvrdnjom da je elektrana „ruski objekat“ koji ne može biti prenet Ukrajini ili bilo kojoj drugoj zemlji. Godine 2022, Moskva je nezakonito proglasila aneksiju Zaporoške oblasti i još tri ukrajinske regije, iako ih nije potpuno kontrolisala.

S druge strane, Kijev zahteva da elektrana bude vraćena pod kontrolu Ukrajine i optužuje Moskvu da koristi objekat u svrhu nuklearnog ucenjivanja.