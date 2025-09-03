Slušaj vest

Radovi na izvlačenju tela turskog biznismena Halita Jukaja (43), koji je jahtom krenuo iz grada Jalova ka ostrvu Bozdžada, nastavlja se sa poteškoćama.

Razlog tome je rizik od oštećenja tela.

Deo uzet sa tela poslat je u Institut za sudsku medicinu u Bursi na DNK testiranje. Takođe je objavljeno da je „crna kutija“ čamca poslata u inostranstvo na detaljan pregled.

Beživotno telo biznismena Halita Jukaja, koji je isplovio na more svojim brodom pod nazivom „Sivi vuk“ od Jalove do Bozdžade u 15:10 4. avgusta, a čiji je brod kasnije pronađen razbijen i polupotonuo 11 kilometara od obale okruga Erdek u Balikesiru, uočeno je 19 dana kasnije na dubini od 68 metara.

Timovi Obalske straže upozoreni su od strane rođaka istog dana kada je nestao jer se nije javljao.

Dok su timovi pokrenuli potragu, oko 14.30 časova 5. avgusta, komercijalni brod koji je plovio kod Turankeja na poluostrvu Kapidag u okrugu Erdek u Balikesiru prijavio je delimično potopljene delove broda koji plutaju na površini mora.

Tragovi od okretanja na prednjem delu broda

Otkrivena je radarska aktivnost plovila za koje se tvrdi da se sudarilo sa raspalom jahtom Halita Jukaja, a istraga timova Obalske straže otkrila je tragove ogrebotina na prednjem delu broda za suvi teret.

Kancelarija glavnog javnog tužioca Jalove ispituje saobraćaj broda u tom području i rutu Arel 7.

Halit Jukaj Foto: printscreen/instagram/sedabakan, x

Dve fotografije koje prikazuju tragove ogrebotina na brodu takođe su uključene u istražni dosije.

Iako na fotografiji snimljenoj u Čanakaleu dan pre nesreće nisu vidljivi tragovi na prednjem delu plovila, jasan trag i udar na prednjem delu Arel 7 su upečatljivi na fotografiji snimljenoj 5. avgusta u Izmitu, gde je brod prevozio svoj teret.

Slike unete u dokument

Pojavili su se snimci dolaska u luku Izmit broda za suvi teret Arel 7, za koji se veruje da se sudario sa Jukajevom jahtom.

Snimci bezbednosnih kamera prikazuju kapetana Arela 7, Džemala Tokatlioglua, i njegovu posadu, kako su pristali oko 4:00 ujutru 5. avgusta.

Turske vlasti pronašle su telo nastradalog biznismena Halita Jukaja. On je krenuo na put svojom jahtom ka Mikonosu i od tada mu se gubio svaki trag. Pronađen je na dubini od 68 metara u Mramornom moru, kao i njegova jahta koja je bila vidno oštećena i prepolovljena. Foto: Facebook

Iskrcavaju se u 4:17 ujutru, dolaze do pramca i gledaju brod. Zatim stoje na levom pramcu i gledaju unazad ka brodu.

Ove slike, zajedno sa fotografijama broda, na kojem je utvrđeno da ima izrazite tragove ogrebotina na prednjem delu, unete su u istražni dosije.

Iskazi posade

Intervjuisani su i članovi posade.

Milijet saznaje da je na brodu bilo 13 članova posade, uključujući kapetana.

Veruje se da je kapetan Tokatlioglu, koji je svedočio da su osmatrač i njegov pomoćnik sišli na večeru otprilike u vreme nesreće, aktivirao sistem "automatske plovidbe" i napustio svoje mesto, što je potencijalno doprinelo nesreći.

Razlika od 16 minuta