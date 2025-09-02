Slušaj vest

Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je istočni Avganistan u utorak, u blizini epicentra snažnog potresa tokom vikenda u kojem je poginulo više od 1.400 ljudi, saopštio je Američki geološki institut (USGS).

Epicentar potresa nalazio se 34 kilometra severoistočno od grada Džalalabada u provinciji Nangarhar, prema podacima USGS-a.

Tokom vikenda Avganistan je pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni, za koji su talibanske vlasti danas saopštile da je ukupno odneo 1.400 života.

Snažan zemljotres u nedelju uveče pogodio je više provincija, izazvavši ogromnu štetu. Sela su sravnjena sa zemljom, a ljudi su ostali zatrpani ispod ruševina kuća izgrađenih uglavnom od blata i drveta, koje nisu mogle da izdrže udar.

Težak teren otežava spasilačke i humanitarne napore, pa su talibanske vlasti bile prinuđene da iz vazduha pošalju desetine komandosa kako bi evakuisali povređene iz oblasti u koje helikopteri ne mogu da slete.

Indrika Ratvate, stalni koordinator UN-a za Avganistan, rekao je da se spasioci utrkuju s vremenom kako bi stigli do planinskog i udaljenog područja pogođenog zemljotresom. Na brifingu za medije u Ženevi u utorak upozorio je da bi broj žrtava mogao da poraste.

„Ne smemo zaboraviti narod Avganistana, koji se suočava sa višestrukim krizama i šokovima, a otpornost zajednica je iscrpljena“, rekao je Ratvate, pozvavši međunarodnu zajednicu da pruži pomoć.

