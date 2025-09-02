Napadač bio pod sudskim nadzorom sa zabranom nošenja oružja

Napadač, Tunižanin pod sudskim nadzorom, napao je najmanje četiri osobe u hotelu u centru grada pre nego što su ga ubili policajci kojima je pretio, javlja Le Figaro.

Muškarac je povredio više osoba nožem pre nego što su ga ovog utorka popodne u centru Marselja neutralisale policijske službe.

Prema informacijama francuskog lista, spor je izbio između napadača i osoblja hotela u kojem više nije plaćao kiriju.

Osumnjičeni, državljanin Tunisa pod sudskim nadzorom sa zabranom nošenja oružja, prema izvoru bliskom istrazi, napao je četiri osobe, među kojima i menadžera hotela, kao i jednog klijenta, pre nego što je izašao na ulicu i zapretio pripadnicima granične policije.

Ovi poslednji su prvo upotrebili elektrošoker (PIE), pre nego što su muškarca neutralisali mecima dok je recitovao suru iz Kurana.

Prema jednom izvoru, tri žrtve se trenutno nalaze u stanju apsolutne hitnosti, dok je četvrta u relativnoj hitnosti.

Sve su povređene dugim nožem i zbrinute od strane hitne pomoći.

Disclose.TV, koji je objavio i video ovog strašnog događaja, javlja da je napadač uzvikivao "Alahu Akbar".