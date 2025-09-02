Slušaj vest

Okružni sudija u San Francisku, Čarls Brajer, je odložio donošenje konačne presude po tom pitanju do 12. septembra, preneo je Rojters.

Tramp je u junu naložio raspoređivanje 4.000 pripadnika Nacionalne garde i 700 marinaca u Los Anđelesu, kao odgovor na proteste protiv masovnih akcija prema migrantima u tom gradu.

Raspoređivanje ovih snaga je izazvalo tenzije u gradu, kao i osude demokrata, a čitav slučaj je pokrenuo nova pitanja o predsedničkim ovlašćenjima, navodi agencija.

Guverner Kalifornije, demokrata Gevin Njusom je u tužbi naveo da raspoređivanje snaga krši dugogodišnje američke norme i zakon koji strogo ograničava upotrebu federalnih trupa za zavođenje reda u zemlji.

Foto: Operation 2021 / Alamy / Alamy / Profimedia

"Predsednik može da angažuje trupe"

Trampova administracija je navela da Ustav SAD dozvoljava predsednicima da angažuju trupe kako bi zaštitili federalnu imovinu i osoblje.

U junu je sudija Brajer presudio da je razmeštanje Nacionalne garde Kalifornije najverovatnije bilo nezakonito i naložio je da se njeni pripadnici vrate pod kontrolu Njusoma.

Nedelju dana kasnije, 9. Okružni apelacioni sud je, međutim, izmenio ovu odluku, navodi Rojters.

Trodnevno suđenje je završeno 13. avgusta, a odnosilo se na akcije vojske nakon što su raspoređene da pomognu federalnim i imigracionim agentima.

Advokati kancelarije tužioca Kalifornije pokušali su da dokažu da su pripadnici Garde vršili funkciju policije, tako što su obezbeđivali bezbednosne perimetre i priveli dve osobe, kao i da uopšte nisu bili potrebni, navodi agencija.

Oni su upozorili da bi presuda u korist Trampove administracije "uvela ogromnu i do sada nezabeleženu promenu u načinu angažovanja vojske u američkom društvu".

Brajer je izrazio zabrinutost navodeći da je bilo premalo ograničenja prava vojnih komandanata da odlučuju kada je potrebno zaštititi federalne agente.

U vreme suđenja, u Los Anđelesu je još bilo raspoređeno nekoliko stotina pripadnika Garde, iako su protesti već odavno zamrli.

Tramp je kasnije rasporedio Nacionalnu gardu da patrolira Vašingtonom, za koji je naveo da je prepun kriminala.

Malo je verovatno da će odluka sudije Brajera uticati na tu situaciju pošto predsednik ima veću slobodu da angažuje Gardu u Vašingtonu nego u drugim državama, navodi Rojters.