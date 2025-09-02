Slušaj vest

Izraelske odbrambene snage (IDF) pozvale su danas sve stanovnike pojasa Gaze da napuste sever, posebno grad Gazu i upute se ka Al-Mavasi, obalskoj oblasti na jugu, uoči planiranog širenja vojne ofanzive.

Portparol IDF-a Avičaj Adrai objavio je poziv na arapskom jeziku na platformi Iks i poručio da će u Al-Mavasi biti poboljšani humanitarni uslovi, uključujući medicinsku pomoć, vodu i hranu.

"Približavanje ili povratak u zone sukoba, odnosno oblasti gde deluju izraelske snage, ugrožava živote civila", upozorio je Adrai, prenosi Tajms of Izrael.

Iako je pre tri nedelje Izrael objavio plan o potpunoj evakuaciji grada Gaze, procene ukazuju da se do sada prema jugu preselilo tek oko 10.000 ljudi, dok oko milion i dalje ostaje u gradu.

IDF najavljuje intenziviranje borbenih operacija na severu, što dodatno pojačava pritisak na civilno stanovništvo da napusti tu oblast.