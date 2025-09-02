Slušaj vest

Jemenska militantna grupa Huti, povezana sa Iranom, saopštila je danas da je napala brod u severnom delu Crvenog mora sa dva drona i jednom raketom zbog veze tog broda sa Izraelom.

Grupa nije saopštila kada se napad dogodio, niti je bilo neposredne potvrde napada iz pomorskih izvora, prenosi Rojters.

"Jemenske oružane snage su sprovele zajedničku vojnu operaciju usmerenu na brod zbog kršenja odluke (Huta) o zabrani ulaska u luke okupirane Palestine", rekao je portparol Huta.

Huti su u nedelju napali izraelski tanker "Skarlet Rej" blizu saudijske luke Janbu na Crvenom moru, u retkom napadu kod saudijske obale. Izraelske snage su prošlog četvrtka usmrtile premijera jemenske vlade koju vode Huti i nekoliko drugih ministara u napadu na prestonicu Sanu, što je prvi takav napad u kojem su ubijeni visoki zvaničnici.

Huti su od 2023. godine pokrenuli brojne napade na brodove u Crvenom moru za koje smatraju da su povezani sa Izraelom u, kako kažu, solidarnosti sa Palestincima u izraelskom ratu protiv Gaze.