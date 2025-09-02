Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp obratio se iz Ovalnog kabineta.

„Predsednik će dati uzbudljivo saopštenje vezano za Ministarstvo odbrane“, najavila je portparolka Bele kuće Karolina Livit.

Tramp je potvrdio spekulacije i najavio da će premestiti sedište Svemirske komande u Alabamu.

„Sedište Svemirske komande Sjedinjenih Država preseliće se na prelepo mesto zvano Hantsvil, Alabama, koje će od sada biti poznato kao Raketni grad“, rekao je Tramp.

Rekao je da je, kada je stvarao Svemirske snage u svom prvom mandatu, planirao da ih bazira u Alabami, ali da ih je Bajdenova administracija umesto toga smestila u Kolorado.

On je rekao da će ova baza igrati "ključnu ulogu u izgradnji Zlatne kupole".

- Svi žele da učestvuju u tome, protivraketnom odbrambenom štitu, imaćemo Zlatnu kupolu kakvu niko nikada ranije nije video... Kanada je rekla da želi da bude deo toga i to će biti sjajno - rekao je on.

Tramp je ranije najavio planove za protivraketni odbrambeni štit, po uzoru na izraelsku Gvozdenu kupolu.

Kako je ranije bilo najavljeno, administracija predsednika Donalda Trampa objaviće da će Američka svemirska komanda biti smeštena u Alabami, čime će se promeniti odluka iz doba Bajdena da se ona zadrži u privremenom sedištu u Koloradu, navode dva izvora upoznata sa objavom.

Donald Tramp.jpg
Foto: Printskrin Youtube

Funkcije Svemirske komande uključuju sprovođenje operacija kao što su omogućavanje satelitske navigacije i komunikacije trupa i pružanje upozorenja o lansiranju raketa.

Alabama i Kolorado se dugo bore za Svemirsku komandu jer ona ima značajne implikacije za lokalnu ekonomiju. Lokacija je takođe bila politički vredna, a izabrani zvaničnici i iz Alabame i iz Kolorada tvrde da je njihova država bolja lokacija.

 Kurir.rs/Agnecije

Ne propustitePlanetaTO JE TO, RUSIJA S KINOM GRADI NAJVEĆI PROJEKAT NA SVETU Si nije slušao Trampove pretnje, politička pobeda Kremlja, za PREOKRET kriv rat u u drugom delu planete
Donald Tramp Vladimir Putin Si Djinping.jpg
Planeta"NIKADA U ŽIVOTU SE NISAM OSEĆAO BOLJE" Tramp reagovao na priče da je umro, njegovi iz MAGA pokreta prozivaju medije: "Bajdena niste viđali danima u javnosti"
x AP Mark Schiefelbein copy.jpg
Planeta"ČAK I AKO TRAMP PREDA PUTINU UKRAJINU, ON NEĆE PROTIV KINE" Analiza BBC o neobično dugoj poseti ruskog predsednika Siju i mogućem svetskom antiameričkom savezu
vladimir putin.jpg
PlanetaDŽEJ DI VENS: "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD, ako se nešto dogodi Trampu"
x04 EPA Kenny Holston Pool.jpg
PlanetaPOLJSKA DIGLA BORBENE AVIONE! IMA MRTVIH I RANJENIH! Gori Ukrajina, bombardovano Zaporožje! Objavljeni stravični snimci! (FOTO/VIDEO)
rusija.png
PlanetaAMERIČKI RATNI BROD UŠAO U PANAMSKI KANAL! Kreće se ka Karibima! Stiže još njih! Venecuela se sprema za odbranu zemlje! (FOTO)
panama.png