Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp obratio se iz Ovalnog kabineta.

„Predsednik će dati uzbudljivo saopštenje vezano za Ministarstvo odbrane“, najavila je portparolka Bele kuće Karolina Livit.

Tramp je potvrdio spekulacije i najavio da će premestiti sedište Svemirske komande u Alabamu.

„Sedište Svemirske komande Sjedinjenih Država preseliće se na prelepo mesto zvano Hantsvil, Alabama, koje će od sada biti poznato kao Raketni grad“, rekao je Tramp.

Rekao je da je, kada je stvarao Svemirske snage u svom prvom mandatu, planirao da ih bazira u Alabami, ali da ih je Bajdenova administracija umesto toga smestila u Kolorado.

On je rekao da će ova baza igrati "ključnu ulogu u izgradnji Zlatne kupole".

- Svi žele da učestvuju u tome, protivraketnom odbrambenom štitu, imaćemo Zlatnu kupolu kakvu niko nikada ranije nije video... Kanada je rekla da želi da bude deo toga i to će biti sjajno - rekao je on.

Tramp je ranije najavio planove za protivraketni odbrambeni štit, po uzoru na izraelsku Gvozdenu kupolu.

Kako je ranije bilo najavljeno, administracija predsednika Donalda Trampa objaviće da će Američka svemirska komanda biti smeštena u Alabami, čime će se promeniti odluka iz doba Bajdena da se ona zadrži u privremenom sedištu u Koloradu, navode dva izvora upoznata sa objavom.

Foto: Printskrin Youtube

Funkcije Svemirske komande uključuju sprovođenje operacija kao što su omogućavanje satelitske navigacije i komunikacije trupa i pružanje upozorenja o lansiranju raketa.

Alabama i Kolorado se dugo bore za Svemirsku komandu jer ona ima značajne implikacije za lokalnu ekonomiju. Lokacija je takođe bila politički vredna, a izabrani zvaničnici i iz Alabame i iz Kolorada tvrde da je njihova država bolja lokacija.