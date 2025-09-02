Slušaj vest

Ispod zelene cerade kamiona sa osam točkova nalazi se ono što Kina tvrdi da je najmoćniji sistem protivvazdušne odbrane na bazi lasera, koji će biti predstavljen na velikoj vojnoj paradi u Pekingu.

Tokom probe, misteriozno oružje nije izgledalo impresivno, ali kada se zaštitni poklopac ukloni na paradi Narodnooslobodilačke armije (NOAK) sutra, svet će videti tehnološko čudo, barem prema rečima kineskih vojnih propagandista.

Ovaj laser će biti deo parade visokotehnološkog oružja dizajniranog da predstavi kinesku vojsku kao modernu i integrisanu silu , sposobnu da parira, pa čak i nadmaši Sjedinjene Države. Očekuje se da će, pored kineskog predsednika Si Đinpinga, paradu pratiti Vladimir Putin, Kim Džong Un i iranski predsednik Masud Pezeškijan.

Očekuje se da će parada, kojom se obeležava 80. godišnjica predaje Japana u Drugom svetskom ratu, po obimu nadmašiti one održane u Moskvi i Vašingtonu. Analitičari Pentagona će je pažljivo pratiti kako bi prikupili informacije o oružju sa kojim bi se Sjedinjene Države mogle suočiti u slučaju invazije na Tajvan, za koju američke obaveštajne agencije veruju da je moguća već 2027. godine.

Šta će Kina pokazati?

Fotografije sa testova su već otkrile četiri nove protivbrodske rakete klase „YJ“ ili „Eagle Strike“, koje bi mogle biti korišćene za potapanje američkih ili britanskih ratnih brodova. Američki analitičari će pratiti „tehničke indikatore“ kako bi procenili da li je otkriveno oružje „pravo“ ili samo „gluposti“, rekao je Rob Piters, viši istraživač u tink-tenku Heritage Foundation.

„Kad god Kina pokaže nove izvanredne tehnologije... dobro je zapamtiti da treba da budemo oprezni da li imaju najbolju opremu ili znaju kako da je koriste“, dodao je.

Treba napomenuti da kineska vojska nije testirana u borbi od invazije na Vijetnam 1979. godine, gde je pretrpela velike gubitke. Međutim, nedavni uspesi oružja kineske proizvodnje, poput obaranja indijskog borbenog aviona od strane Pakistana, pokazuju da njihova tehnologija postaje sve naprednija.

Laseri postaju stvarnost

Ovogodišnja parada ističe rastući značaj laserskog oružja. Dok su se prethodne parade fokusirale na strateške rakete i dronove, pojava jeftinih bespilotnih letelica učinila je tradicionalne sisteme protivvazdušne odbrane preskupnim. Lasersko oružje, iako skupo za razvoj, nudi takozvani „beskonačni magazin“, što mu omogućava da obara dronove za samo 10 funti po hicu.

Izrael je već demonstrirao uspešnu borbenu upotrebu svojih sistema Lite-Beam i Iron-Beam, dok je britanski sistem Dragonfire oborio 30 dronova u 300 paljenja. A SAD prepoznaju njihov potencijal.

Američki izazovi i kineski napredak

Međutim, američki programi za razvoj lasera ​​suočili su se sa problemima. Planovi za instaliranje lasera ​​na borbena vozila Strajker mogli bi biti otkazani nakon loših testova, a laser na američkom brodu USS Prebl radi sa trećinom svoje snage.

U međuvremenu, Kina napreduje. Veruje se da je sistem koji je izložen OW5-A10 snage 10 kW, sposoban da presreta rojeve dronova. „Što se tiče brzine razvoja, Kina definitivno prevazilazi SAD“, rekao je Džared Keler, autor biltena „Laserski ratovi“, ali je dodao da, uprkos tome što su predstavljeni na sajmovima, „postoji malo vizuelnih dokaza o njihovom radu“.

Globalna trka u naoružanju

Stručnjaci smatraju da, uprkos hvalisanju Kine, vodeće svetske vojske verovatno ne zaostaju mnogo jedna za drugom u razvoju ove tehnologije. „Ne očekujem da će prva zemlja biti godinama ispred druge i treće“, kaže Sidhart Kaušal iz Kraljevskog instituta ujedinjenih službi.

Iako smo još uvek daleko od oružja u stilu naučne fantastike sposobnog za uništavanje ratnih brodova, dani energetskih zraka koji su jeftino i brzo obarali dronove sa neba uskoro će postati stvarnost.