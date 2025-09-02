Slušaj vest

Prepoznatljivi oklopni voz Kim Džong-una ponovo je u centru svetske pažnje, nakon što je prevezao severnokorejskog lidera u Peking. Tamo će se sastati sa svojim kineskim kolegom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Ovo je Kimova prva poseta Kini od januara 2019. godine, a očekuje se da će prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata. Time će se pridružiti liderima dva najvažnija saveznika Severne Koreje.

Moć i prestiž

Putujući vozom napravljenim po meri, Kim projektuje moć i prestiž, što je u oštroj suprotnosti sa životima većine u Severnoj Koreji, gde je, prema podacima Ujedinjenih nacija, skoro polovina stanovništva bila neuhranjena između 2020. i 2022. godine.

Foto: Pang Xinglei/Xinhua

Voz je stigao u Kinu danas u zoru, objavio je severnokorejski državni list „Rodong Sinmun“. U njemu su bili i vodeći zvaničnici vladajuće Radničke partije Koreje i severnokorejske vlade. U Peking ga je pratila mlađa ćerka, Kim Džu-ae, koja se smatra mogućim naslednikom.

Neprobojni voz, poznat kao Taejang-ho ili „Sunčani voz“, nastavlja tradiciju koju je započeo osnivač zemlje Kim Il-sung. Putovao je železnicom do drugih komunističkih zemalja, uključujući Vijetnam i članice bivšeg sovjetskog bloka. Kimov otac, Kim Džong-il, koji se navodno plašio letenja, koristio je voz sa oko 90 oklopnih vagona.

Južnokorejski list Čosun Ilbo je 2009. godine objavio, pozivajući se na obaveštajne izvore, da je stariji Kim putovao u konvoju od tri voza: prvi je bio zadužen za bezbednosne provere, drugi je bio za njega, a treći je pratio njegove telohranitelje. Navodno je izgrađeno ili renovirano oko 20 železničkih stanica širom zemlje kako bi se prilagodila njegovim putovanjima.

Satelitski telefoni, spavaće sobe, konferencijske sale...

Vozovi su opisani kao izuzetno luksuzni. Bivši ruski zvaničnik Konstantin Pulikovski, koji je putovao sa Kim Džong Ilom, napisao je u svojoj knjizi „Orijent ekspres“ iz 2002. godine da je voz nudio raznovrsnu kuhinju, žive jastoge, francusko vino i nastupe mladih zabavljača.

Takođe se kaže da vozovi imaju konferencijske sale, spavaće sobe i satelitske telefonske veze kako bi vrhovni vođa bio u kontaktu sa Pjongjangom.

„Pokretna tvrđava“

Voz koji je koristio Kim Džong -un, nazvan „pokretna tvrđava“, ima neprobojno staklo, ojačane podove i zidove otporne na eksplozije, kao i protivvazdušno oružje, tvrdi južnokorejsko ministarstvo za ujedinjenje.

Južnokorejski vojni izvori, koje je citirao Čosun Ilbo, rekli su da je voz imao radarski vođene topove, lansere raketa zemlja-vazduh, pa čak i helikopter za hitne slučajeve. Sva ova oprema značajno povećava težinu voza, koji se kreće maksimalnom brzinom od oko 56 kilometara na sat.

To znači da putovanje do Pekinga, približno 1.300 kilometara, traje oko 20 sati.

Na sutrašnjoj vojnoj paradi, kineski, ruski i severnokorejski lideri će se prvi put sastati. „Prisustvo Kima i Putina u Pekingu formalizuje trilateralni odnos između Kine, Rusije i Severne Koreje pred javnošću“, rekao je agenciji Frans pres Su Kim, konsultant za geopolitičke rizike i bivši analitičar CIA.