Slušaj vest

Indonežanski diplomata je ubijen u glavnom gradu Perua kada je biciklom stizao do zgrade u kojoj je stanovao, saopštila je policija.

Zetro Leonardo Purba (40), koji je bio zaposlen u Ambasadi Indonezije u Limi, pogođen je triput u ponedeljak uveče.

Zvaničnici izneli motiv ubistva.

Screenshot 2025-09-02 200310.jpg
Foto: Printscreen/Youtube

Policija je objavila snimke sa dve nadzorne kamere na kojima se vidi osoba sa kacigom kako dva puta puca na diplomatu koji potom pada i napadač i treći put puca u njega i beži na motociklu kojim upravlja druga osoba.

Indonezijski ministar spoljnih poslova Sugiono je u saopštenju pozvao na "temeljnu, transparentnu i brzu istragu i na maksimalnu moguću zaštitu diplomatskog osoblja i indonežanskih državljana u Peruu".

Ministarstvo spoljnih poslova Perua je saopštilo da će ubistvo biti "temeljno istraženo i da će ambasadoru Indonezije i osoblju ambasade biti pružena sva potrebna pomoć i zaštita".

Vlada predsednika Dine Boluartea se muči da odgovori na porast ubistava i iznuda u Peruu.

Zvanični podaci pokazuju da je ove godine do polovine avgusta ubijen 6.041 čovek što je od 2017. godine najveći broj u istom periodu. Broj prijava za iznude od januara do jula iznosio je 15.989, što je povećanje od 28 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine.

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) DRAMA U FRANCUSKOJ: Muškarac nožem izbo ljude, uzvikivao "Alahu akbar"! Policija ga UBILA! (VIDEO)
Screenshot 2025-09-02 174307.jpg
Planeta"OBEĆALI SU DA ĆE MI VRATITI TELO SINA AKO GA UBIJEM" Progovorio ubica ukrajinskog političara: "Sve je počelo u ruskim grupama..." (FOTO/VIDEO)
Ubica Andrija Parubija
PlanetaZELENSKI OBJAVIO HAPŠENJE OSOBE OSUMNJIČENE ZA UBISTVO PARUBIJA: Akcija ukrajinskih bezbednosnih snaga nakon likvidacije bivšeg predsednika parlamenta (FOTO)
Zelenski
PlanetaBIVŠI ZATVORENIK UBIO ČUVARA! Osvetio mu se za otkrivanje afere sa čuvarkom, troje dece ostalo bez oca (FOTO)
Leni Skot