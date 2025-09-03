INDONEŽANSKI DIPLOMATA UBIJEN U PERUU DOK JE VOZIO BICIKL! Mafijaška likvidacija - pucao 3 puta na njega, pa sa saučesnikom pobegao na motoru
Indonežanski diplomata je ubijen u glavnom gradu Perua kada je biciklom stizao do zgrade u kojoj je stanovao, saopštila je policija.
Zetro Leonardo Purba (40), koji je bio zaposlen u Ambasadi Indonezije u Limi, pogođen je triput u ponedeljak uveče.
Zvaničnici izneli motiv ubistva.
Policija je objavila snimke sa dve nadzorne kamere na kojima se vidi osoba sa kacigom kako dva puta puca na diplomatu koji potom pada i napadač i treći put puca u njega i beži na motociklu kojim upravlja druga osoba.
Indonezijski ministar spoljnih poslova Sugiono je u saopštenju pozvao na "temeljnu, transparentnu i brzu istragu i na maksimalnu moguću zaštitu diplomatskog osoblja i indonežanskih državljana u Peruu".
Ministarstvo spoljnih poslova Perua je saopštilo da će ubistvo biti "temeljno istraženo i da će ambasadoru Indonezije i osoblju ambasade biti pružena sva potrebna pomoć i zaštita".
Vlada predsednika Dine Boluartea se muči da odgovori na porast ubistava i iznuda u Peruu.
Zvanični podaci pokazuju da je ove godine do polovine avgusta ubijen 6.041 čovek što je od 2017. godine najveći broj u istom periodu. Broj prijava za iznude od januara do jula iznosio je 15.989, što je povećanje od 28 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine.