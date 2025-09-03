Slušaj vest

Indonežanski diplomata je ubijen u glavnom gradu Perua kada je biciklom stizao do zgrade u kojoj je stanovao, saopštila je policija.

Zetro Leonardo Purba (40), koji je bio zaposlen u Ambasadi Indonezije u Limi, pogođen je triput u ponedeljak uveče.

Zvaničnici izneli motiv ubistva.

Foto: Printscreen/Youtube

Policija je objavila snimke sa dve nadzorne kamere na kojima se vidi osoba sa kacigom kako dva puta puca na diplomatu koji potom pada i napadač i treći put puca u njega i beži na motociklu kojim upravlja druga osoba.

Indonezijski ministar spoljnih poslova Sugiono je u saopštenju pozvao na "temeljnu, transparentnu i brzu istragu i na maksimalnu moguću zaštitu diplomatskog osoblja i indonežanskih državljana u Peruu".

Ministarstvo spoljnih poslova Perua je saopštilo da će ubistvo biti "temeljno istraženo i da će ambasadoru Indonezije i osoblju ambasade biti pružena sva potrebna pomoć i zaštita".

Vlada predsednika Dine Boluartea se muči da odgovori na porast ubistava i iznuda u Peruu.