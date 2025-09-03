Slušaj vest

Predsednik Francuske ;Emanuel Makron je danas upozorio ;Izrael da nikakva njegiova ofanziva ili pokušaj aneksije neće zaustaviti pokret za priznavanje države Palestine.

"Nikakva ofanziva, pokušaj pripajanja ili raseljenja stanovnika neće poništiti dinamiku koju smo stvorili sa prestolonaslednikom i kojoj su se već pridružili brojni partneri", rekao je on o svom ragzovoru sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom Ben Salmanom.

Makron je dodao da je ;"neprijvatljiva" američka odluka da ne izda vize palestinskim zvaničnicima koji bi da prisustvuju predstojećem zasedanju Generalne skupštine UN. ; "Pozivamo ih da povuku tu meru i dozvole dolazak palestinskoj delegaciji u skladu sa sporazumom o sedištu ; Ujedinjenih nacija" u Njujorku, koji obavezuje SAD, dodao je Makron.

Francuska je najavila da će priznati palestinsku državu na zasedanju Generalne skupštine UN u septembru. Njoj su se pridružile i druge zemlje, među kojima Velika Britanija i Kanada.