Ruska vojska prolazi kroz veliku promenu na bojnom polju. Nakon što je pretrpela ogromne gubitke i nedostatak ljudstva, Moskva sve više okreće ratovanje ka tehnologiji kako bi zadržala inicijativu i nastavila ofanzivne operacije uprkos gubicima.

Analiza OSINT projekta DeepState u saradnji sa Telegram kanalom Mannerheims son pokazuje da se nova taktika već koristi: umesto masovnih napada, sve se više koriste dronovi, roboti i male pešadijske grupe.

Do pre samo godinu dana, ruske snage su znale kako da šalju kolone od 30 do 60 vojnika u frontalne napade. Danas gotovo da nema takvih scena. Umesto toga, napadi se izvode u manjim grupama od samo dva do četiri čoveka.

Svaka grupa deluje samostalno i kreće se odvojeno, dok ih iz vazduha ili sa zemlje podržavaju dronovi i kopnena vozila bez vozača. Cilj je smanjenje gubitaka i izbegavanje otvorenih pešadijskih borbi koje su do sada donele velike žrtve Rusiji.

Dronovi su postali okosnica nove ruske taktike

Dronovi su postali okosnica nove ruske taktike. Koriste se za izviđanje, napade na ukrajinske položaje i pružanje vatrene podrške pešadiji. FPV dronovi i "kamikaze" letelice sada često zamenjuju tradicionalne vojne operacije sa ljudskom posadom. Kopnena vozila bez vozača su sve prisutnija na bojnom polju i šalju se ispred vojnika kako bi preuzela prvi udar.

U analizi se navodi da se time smanjuje potreba za bliskom borbom lakim naoružanjem i direktnim napadima na ukrajinske položaje.

pritisak na prvoj liniji fronta pomoću tehnologije. Poslednjih meseci testirano je nekoliko vrsta kopnena vozila bez vozača i dronova, a njihova upotreba na bojnom polju stalno raste.

- Napredak je vidljiv u kvalitetu i broju ruskih taktičkih dronova, od FPV letelica do kvadrokoptera i krilatih varijanti. Ali i dalje postoje problemi, naime neravnomerno snabdevanje, zavisnost od kineskih komponenti i nejednaka obuka pilota - rekao je za Defense Blog Samjuel Bendet , konsultant u američkom CNA institutu.

Kijev sve više ulaže u bespilotne sisteme

Sličan problem pogađa i ukrajinsku stranu, koja se, nakon više od dve godine intenzivnih borbi, suočava sa umorom i iscrpljenošću u svojim jedinicama. Zato Kijev sve više ulaže u bespilotne sisteme i pokušava da deo svojih zadataka prenese na tehnologiju.

Ukrajinska vojska odgovara na novu taktiku višeslojnim odbrambenim sistemom. Elektronsko ratovanje se sve više koristi za ometanje ruskih dronova, dok se sama Ukrajina sve više oslanja na sopstvene bespilotne sisteme. Kijev u poslednje vreme ulaže u razvoj domaćih dronova i obuku pilota, svestan da će borba tehnologijom odrediti dinamiku rata.

Ukrajinski komandanti ističu da novi ruski pristup stvara dodatne izazove, jer je manje timove uz podršku dronovima teže otkriti i neutralisati nego velike kolone. Međutim, tvrde da odbrambene linije ostaju jake zahvaljujući kombinaciji rovova, mina i sistema protiv dronova.

Analitičari upozoravaju da će široka upotreba dronova oblikovati borbe u narednim mesecima. Rusija će na taj način pokušati da nadoknadi nedostatak vojnika, dok Ukrajina nastoji da pronađe odgovore kroz inovacije.