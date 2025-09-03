Slušaj vest

Visoki sud Demokratske Republike Kongo osudio je bivšeg ministra pravde na tri godine zatvora zbog proneveru 19 miliona dolara javnih sredstava namenjenih finansiranju zatvorskog projekta.

Konstan Mutamba koji je u junu podneo ostavku zbog tog slučaja, proglašen je krivim za proneveru novca za izgradnju lokalnog zatvora u severnom gradu Kisangani.

Kasacioni sud je presudio da je Mutamba delovao sa namerom nezakonitog bogaćenja i da nije poštovao propisani postupak u projektu.

Bivši ministar se izjasnio da nije kriv.

Njegov slučaj je viđen kao čvor suzbijanje hronične korupcije koja guši razvoj DR Konga.

Mutambin advokat, Džoel Kitenge, osudio je odluku i sugerisao da je pogrešna jer "Mutamba nije ukrao novac" i jer nisu uvažene olakšavajuće okolnosti.

Ukice kod suda u glavnom gradu, Kinšasi, danas su bile zabarikadirane, dok su desetine pripadnika bezbednosnih snaga bile raspoređene pre izricanja presude za slučaj nemira.

Mutamba, imenovan za ministra pravde 2024. godine, bio je predsednički kandidat 2023, a ranije se predstavljao kao borac protiv korupcije. Preduzeo je neke korake koji se smatraju spornim dok je bio na funkciji, uključujući zalaganje za smrtnu kaznu za novinare koji su izveštavali o akcijama pobunjenika M23 koje Ruanda podržava na istoku DR Konga.