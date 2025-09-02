Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država je večeras, nakon što je saopštio da se Svemirska komanda seli u Alabamu, objavio da su američke snage napale brod s drogom u južnim Karibima, nakon što je isplovio iz Venecuele.

Tramp nije izneo mnogo detalja o misiji, ali je državni sekretar Marko Rubio na platformi Iks objavio da je brodom upravljala "označena narko-teroristička organizacija" i nazvao američku akciju "smrtonosnim udarom".

"Kao što je predsednik upravo najavio, američka vojska je danas izvela smrtonosni udar u južnim Karibima na brod za transport droge koji je isplovio iz Venecuele, a kojim je upravljala određena narko-teroristička organizacija", napisao je Rubio.

Ovaj potez usledio je nakon nedavne odluke Vašingtona da poveća svoje pomorsko prisustvo kod Venecuele kako bi se suprotstavio latinoameričkim narko-kartelima. Ovaj potez predstavlja značajnu eskalaciju Trampove administracije u borbi protiv narko-kartela, od kojih je nekoliko njegova administracija označila kao "strane terorističke organizacije".

"Mnogo droge se sliva u našu zemlju, to se dešava već duže vreme, i videli smo da ova droga, u velikoj meri, izlazi iz Venecuele", rekao je Tramp. To bi moglo da ima ozbiljne posledice po region u kojem su SAD nagomilale vojnu opremu.

Kao odgovor na napad, predsednik Venecuele, Nikolas Maduro, naredio je razmeštanje trupa duž obale i granice s Kolumbijom, i pozvao je Venecuelance da se pridruže civilnim milicijama, prenosi Njuzvik.