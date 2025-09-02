Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da je "veoma razočaran" ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, dodajući da će njegova administracija preduzeti određene korake kako bi se smanjio broj žrtava u ratu u Ukrajini kao i da ga bliski odnosi Rusije i Kine ne zabrinjavaju.

"Veoma sam razočaran predsednikom Putinom, to mogu reći, i učinićemo nešto kako bi pomogli ljudima da prežive", rekao je Tramp u intervjuu za emisiju "Scott Jennings Radio Show", prenosi Rojters.

Na pitanje o mogućem "formiranju osovine" protiv SAD na čijem bi čelu bile Kina i Rusija, Tramp je odgovorio da nije uopšte zabrinut.

"Mi imamo najjaču vojsku na svetu, daleko najbolju. Nikada ne bi koristili svoju vojsku protiv nas. Verujte mi", istakao je Tramp.