Ni Bela kuća ni Tajna služba nisu se oglasile

Neobičan incident u Beloj kući izazvao je burne rasprave na internetu i dodatno otvorio pitanje bezbednosti i transparentnosti.

Za sada se ni Bela kuća ni Tajna služba nisu oglasile o ovom događaju, što je samo pojačalo nagađanja.

Teorije zavere

Tišina iz službenih izvora dodatno je raspirila rasprave na internetu. Korisnici društvenih mreža nagađaju da je možda reč o običnom odlaganju smeća koje je pošlo po zlu, ali i o mnogo ozbiljnijim mogućnostima - uključujući prikrivanje zdravstvenih ili bezbednosnih problema.

- Zašto neko baca predmete kroz prozor Bele kuće? Ovo nema nikakvog smisla u normalnim okolnostima. Mediji moraju dobiti odgovore, bar iz bezbednosne perspektive. Šta tačno radi Tajna služba? - napisao je jedan korisnik X-a.

Glasine o zdravlju predsednika

Incident se dogodio u trenutku kada sve više kruže glasine o zdravlju predsednika SAD Donalda Trampa. Protekle nedelje društvenim mrežama su se širile teorije da je predsednik preminuo, potaknute njegovim izostankom sa javnih događaja i praznim rasporedom. Tramp je odbacio spekulacije nakon što je snimljen kako izlazi iz Bele kuće i odlazi na partiju golfa.

Glasine su počele nakon što su kamere na jednom javnom nastupu zabeležile vidljivu modricu na njegovoj ruci, što Bela kuća nikada nije direktno komentarisala.

U julu je portparolka Bele kuće Karoline Leavitt objavila da Tramp boluje od hronične venske insuficijencije, bolesti krvotoka koja uzrokuje oticanje nogu. Saradnici insistiraju da je predsednik i dalje u dobroj formi za obavljanje dužnosti, iako su fotografije natečenih nogu koje su se pojavile na internetu samo dodatno raspirile sumnje.