Neobičan incident u Beloj kući izazvao je burne rasprave na internetu i dodatno otvorio pitanje bezbednosti i transparentnosti.

Za sada se ni Bela kuća ni Tajna služba nisu oglasile o ovom događaju, što je samo pojačalo nagađanja.

Teorije zavere

Tišina iz službenih izvora dodatno je raspirila rasprave na internetu. Korisnici društvenih mreža nagađaju da je možda reč o običnom odlaganju smeća koje je pošlo po zlu, ali i o mnogo ozbiljnijim mogućnostima - uključujući prikrivanje zdravstvenih ili bezbednosnih problema.

- Zašto neko baca predmete kroz prozor Bele kuće? Ovo nema nikakvog smisla u normalnim okolnostima. Mediji moraju dobiti odgovore, bar iz bezbednosne perspektive. Šta tačno radi Tajna služba? - napisao je jedan korisnik X-a.

Glasine o zdravlju predsednika

Incident se dogodio u trenutku kada sve više kruže glasine o zdravlju predsednika SAD Donalda Trampa. Protekle nedelje društvenim mrežama su se širile teorije da je predsednik preminuo, potaknute njegovim izostankom sa javnih događaja i praznim rasporedom. Tramp je odbacio spekulacije nakon što je snimljen kako izlazi iz Bele kuće i odlazi na partiju golfa.

Glasine su počele nakon što su kamere na jednom javnom nastupu zabeležile vidljivu modricu na njegovoj ruci, što Bela kuća nikada nije direktno komentarisala.

Bela kuća.jpg
Foto: Printskrin X

U julu je portparolka Bele kuće Karoline Leavitt objavila da Tramp boluje od hronične venske insuficijencije, bolesti krvotoka koja uzrokuje oticanje nogu. Saradnici insistiraju da je predsednik i dalje u dobroj formi za obavljanje dužnosti, iako su fotografije natečenih nogu koje su se pojavile na internetu samo dodatno raspirile sumnje.

Kurir.rs/Agencije

