Slušaj vest

Kina je na velikoj vojnoj paradi u Pekingu predstavila niz novog oružja, uključujući nuklearne balističke rakete, lasere i džinovske podvodne dronove.

U govoru pre parade, predsednik Si Đinping je rekao da je Kina „nezaustavljiva“ i da je „nasilnici nikada neće zastrašiti“.

"Veliko podmlađivanje kineske nacije je nezaustavljivo. Plemeniti cilj mira i razvoja čovečanstva sigurno će trijumfovati", rekao je Si i ponovio ponovio svoj poziv za izgradnju vojske "svetske klase".

On je naglasio da se ta zemlja trudi da ima prvoklasnu vojsku koja će štititi kineski narod u cilju očuvanja mira, svetskog poretka.

"Kineska nacija je velika nacija i kada je imala teškoće borila se uporno i ustala i za svoj narod i za čovečanstvo. Danas se čovečanstvo suočava sa ratom i mirom ili sa dijalogom protiv agresije. Čovečanstvo napreduje i zajedno idemo u napredak mirnim putem. Naš narod je pokazao kroz istoriju da je herojski", rekao je Si.

On je rekao da je istorija prošlost, ali da ukazuje i na budućnost, kao i da je neophodno iskoreniti koren rata kako bi se sprečilo ponavljanje istorije.

"Pod vođstvom komunističke partije Kine treba da se pridržavamo Marksizma, filozofije Mao Cedunga i da gledamo u novu eru sa kineskim karakteristikama kako bismo nastavili da gradimo kineski put protiv agresije i da promovišemo sve što je za dobrobit naroda i naše države", rekao je on.

Uz glasnu vojnu muziku, Si je izvršio smotru pešadijskih, zastavnih i naoružanih formacija, dok su vojnici uzvikivali "Pratite Partiju! Borite se za pobedu", kao i "Pravda će pobediti", "Mir će pobediti", "Narod će pobediti".

Si je pozvao kineski narod da se seća pobede nad Japanom u Drugom svetskom ratu, rekavši da se „čovečanstvo uzdiže i pada zajedno“. Nakon govora, obišao je hiljade vojnika okupljenih na Čangan aveniji u centru Pekinga.

Prema pisanju BBC, parada je otkrila tragove mogućeg plana napada na demokratsko ostrvo Tajvan, koje Kina tvrdi da naziva svojim. Prema rečima analitičara, Si je jasno pokazao svoje ambicije i poruku da Peking ima sve potrebne kapacitete.

1/46 Vidi galeriju Parada u Kini Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK / POOL, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA

Među oružjem koje je prvi put izloženo bili su nova nuklearna interkontinentalna balistička raketa, nova drumska raketa za isporuku hipersoničnih bojevih glava, lasersko oružje i novi „ robotski vukovi “.

Američki predsednik Donald Tramp nije bio na paradi, ali je na svojoj društvenoj mreži „Truth“ optužio Sija, Putina i Kima za „zaveru“ protiv SAD.

Pitao se da li će Si obeležiti „ogromnu pomoć“ koju je Amerika pružila Kini tokom Drugog svetskog rata.

Na paradi je usledio i defile vojnih jedinica - vazduhoplovni sa avionima i helikopterima koji je formirao ogromne numeričke oblike 8 i 0, simbolizujući 80. godišnjicu pobede i sa transparentima na kojima je pisalo "Pravda pobeđuje", "Mir pobeđuje" i "Narod pobeđuje".

Prikazani su i nosači aviona i tenkova, brodovi, hipersonične rakete, bespilotne letelice.

Na paradi su prvi put prikazana dva ekstra velika podvodna drona, dugačka od 18 do 20 metara i prečnika od 1 - 1,5 metara, odnosno dva do tri metra.

Predstavljene su i YJ-17 i protivbrodske rakete - balističke rakete srednjeg dometa opremljene hipersoničnim jedrilicom.