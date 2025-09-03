Slušaj vest

Kineski predsednik Si Đinping danas je održao govor na okupljanju povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u kineskom Narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu na trgu Tijenanmen u Pekingu.

Dragi sunarodnici, poštovani šefovi država i vlada, predstavnici međunarodnih organizacija, uvaženi gosti, pripadnici kineske armije na smotri, drugovi i prijatelji,

Danas se svečano okupljamo radi obeležavanja 80. godišnjice pobede u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu, kako bismo zajedno zapamtili istoriju, odali počast palim herojima, poštovali mir i stvorili bolje sutra.

U ime Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, Svekineskog narodnog kongresa, Državnog saveta, Svekineske narodne političke konsultativne konferencije i Centralne vojne komisije, želeo bih da izrazim najiskrenije poštovanje veteranima, starim drugovima, patriotama, oficirima vojske koji su učestvovali u Ratu otpora protiv japanske agresije, kao i svim Kinezima u zemlji i inostranstvu koji su dali važan doprinos u pobedi protiv japanskih agresora!

Želeo bih da izrazim srdačnu zahvalnost stranim vladama i prijateljima koji su pružali podršku i pomagali kineskom narodu u odupiranju agresiji! Želeo bih da poželim najtopliju dobrodošlicu gostima iz raznih zemalja koji su prisutni na današnjem svečanom skupu!

Drugovi i prijatelji,

Rat otpora kineskog naroda protiv japanske agresije bio je mukotrpan i veličanstven rat. Pod zastavom ujedinjenog fronta protiv japanskih agresora koji je inicirala i osnovala Komunistička partija Kine, čvrsta kineska nacija se borila protiv moćnih neprijatelja, svojom je krvlju izgradila veliki zid te je postigla prvu potpunu pobedu u odupiranju stranoj okupaciji u moderno doba.

Rat otpora kineskog naroda protiv japanske agresije je važan sastavni deo Svetskog antifašističkog rata. Kineski narod je svojom velikom žrtvom dao važan doprinos u spasavanju ljudske civilizacije i zaštiti svetskog mira.

Istorija nas upozorava da je sudbina čovečanstva isprepletena, a sve države i sve nacije moći će da sačuvaju zajedničku bezbednost, da iskorene osnovne uzroke rata, kao i da izbegnu da se tragedija ponovi, samo ako se međusobno tretiraju ravnopravno, mirno koegzistiraju i međusobno pomažu.

Drugovi i prijatelji,

Kineska nacija je velika nacija koja ne podleže nasilju i samostalno se osnažuje. U ratno doba, u borbama života i smrti, između pravde i zla, svetlosti i tame, snage napretka i reakcionarnih sila, kineski narod se ujedinio i hrabro se odupreo neprijatelju, izborio se za opstanak zemlje, preporod nacije i pravdu čovečanstva.

Danas, čovečanstvo je ponovo pred izazovom između mira i rata, dijaloga i konfrontacije, zajedničkog prosperiteta i igre sa nultom sumom. Kineski narod nepokolebljivo stoji na pravoj strani istorije, na strani civilizacije i napretka čovečanstva, odlučno korača putem mirnog razvoja, te sa ostatkom sveta zajedno radi na izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću celog čovečanstva.

Kineska narodno-oslobodilačka armija je oduvek junačka armija u koju mogu u potpunosti da veruju Partija i narod. Svi oficiri i vojnici armije moraju da verno ispunjavaju svetu dužnost, ubrzano rade na izgradnji svetske prvoklasne armije, odlučno štite suverenitet, ujedinjenje i teritorijalni integritet države, pružaju stratešku podršku ostvarenju cilja velikog podmlađivanja kineske nacije, i daju još veći doprinos miru i razvoju sveta.

Istorijske činjenice nose teret iz pošlosti ali i daju inspiraciju za budućnost. Na putu nove ere, pripadnici svih etničkih grupa u zemlji treba da pod odlučnim rukovodstvom Komunističke partije Kine, insistirajući na marksizmu i lenjinizmu, misli Mao Cedunga, teoriji Deng Sijaopinga, važnoj misli o „tri reprezentativnosti“, te pogledu na naučni razvoj, svestrano realizuju misao o socijalizmu sa kineskim karakteristikama u novoj eri, nepokolevljivo idu putem socijalizma sa kineskim karakteristikama, nasleđuju i prenose veliki duh rata otpora, uporno rade i hrabro se kreću napred, kao i da se složno bore za izgradnju moćne države u svakom pogledu, kroz modernizaciju u kineskom stilu, ali i za cilj velikog podmlađivanja kineske nacije.

Proces velikog podmlađivanja kineske nacije je nezaustavljiv! Plemenito delo mira i razvoja čovečanstva će sigurno pobediti

Si Đinping izvršio je kontrolu trupa tokom vojne parade povodom 80. godišnjice pobede u kineskom Narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu.

Na današnjoj paradi prodefilovalo je 45 formacija i ešalona, većina opreme i naoružanja je prvi put prikazana javnosti, što u potpunosti pokazuje nastavak duha herojskih trupa iz borbe protiv agresije, novi lik disciplinovane narodne armije u novoj eri, novo raspoređivanje strukture snaga, novi napredak modernizacije kao i nove rezultate postignute u pripravnosti za borbe.