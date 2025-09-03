OSAM TRANSRODNIH OSOBA PRETUKLO MUŠKARCA MOTKAMA: Haos na ulicama Istanbula, pogledajte neverovatan snimak (VIDEO)
Osam transrodnih osoba je pretuklo jednog muškarca štapovima na istanbulskom trgu Taksim.
Uzrok tuče još nije poznat, ali snimci sa mobilnih telefona pokazuju kako mladića jure kroz ulicu i tuku ga nekoliko minuta pred prodavcima iz okolnih radnji.
Snimak prikazuje mladića kako ga jure kroz ulicu, nastavljajući da ga tuku čak i nakon što padne na zemlju.
Dok su prodavci u okolini šokirano gledali, napadači su nastavili da sprovode nasilje nekoliko minuta.
Mladić koji je pretučen snimljen je kamerom kako se nakratko brani, a zatim pokušava da ode. Iako nije objavljeno zvanično saopštenje povodom incidenta, policija navodno pregleda snimak.
Ovaj nasilni incident, koji se dogodio u prometnoj ulici Taksim, izazvao je veliko negodovanje na društvenim mrežama.Pokrenuta je istraga o uzroku tuče i identitetu učesnika.
Snimak možete pogledati KLIKOM OVDE.
(Kurir.rs/Haberler.com)