Osam transrodnih osoba je pretuklo jednog muškarca štapovima na istanbulskom trgu Taksim.

Uzrok tuče još nije poznat, ali snimci sa mobilnih telefona pokazuju kako mladića jure kroz ulicu i tuku ga nekoliko minuta pred prodavcima iz okolnih radnji.

Snimak prikazuje mladića kako ga jure kroz ulicu, nastavljajući da ga tuku čak i nakon što padne na zemlju.

Dok su prodavci u okolini šokirano gledali, napadači su nastavili da sprovode nasilje nekoliko minuta.

Mladić koji je pretučen snimljen je kamerom kako se nakratko brani, a zatim pokušava da ode. Iako nije objavljeno zvanično saopštenje povodom incidenta, policija navodno pregleda snimak.

Ovaj nasilni incident, koji se dogodio u prometnoj ulici Taksim, izazvao je veliko negodovanje na društvenim mrežama.Pokrenuta je istraga o uzroku tuče i identitetu učesnika.

Snimak možete pogledati KLIKOM OVDE.

(Kurir.rs/Haberler.com)

