OVO JE ĆERKA KIM DŽONG UNA! Prvi put je napustila Severnu Koreju, evo kako izgleda (FOTO)
Ćerka severnokorejskog lidera Kim Džong Una (42), Džu Ae (13), koja se smatra njegovom potencijalnom naslednicom, doputovala je zajedno sa ocem u Peking na veliku vojnu paradu, što je njen prvi put u inostranstvo.
Džu Ae, tinejdžerka, viđena je odmah iza svog oca dok su silazili iz oklopnog voza kojim su putovali preko noći od Pjongjanga do Pekinga, prenosi Rojters.
Stručnjak za Severnu Koreju u američkom Stimson centru Majkl Maden smatra da je ona favorit za sledećeg vrhovnog vođu Severne Koreje.
"Ona stiče praktično iskustvo u protokolu koje bi trebalo da joj dobro posluži kao sledećem lideru Severne Koreje ili ključnom delu elite. Ovo je prvi put da je pratila Kim Džong Una van Severne Koreje - iskustvo koje ni njen otac ni moćna tetka nikada nisu imali. Time stiče dragoceno iskustvo u pozdravljanju i interakciji sa stranim rukovodstvom i drugim elitama", rekao je on.
Severna Koreja nije nikada otkrila ništa o deci Kim Džong Una sve dok Džu Ae prvi put nije prikazana svetu kako prati svog oca na lansiranju masivne interkontinentalne balističke rakete 2022. godine.
Još uvek se malo zna o drugoj Kimovoj deci, navodi Rojters i dodaje da prema procenama Džu Ae ima oko 13 godina i da je prisustvovala svim značajnijim događajima.
(Kurir.rs/Reuters)