Slušaj vest

Ćerka severnokorejskog lidera Kim Džong Una (42), Džu Ae (13), koja se smatra njegovom potencijalnom naslednicom, doputovala je zajedno sa ocem u Peking na veliku vojnu paradu, što je njen prvi put u inostranstvo.

Džu Ae, tinejdžerka, viđena je odmah iza svog oca dok su silazili iz oklopnog voza kojim su putovali preko noći od Pjongjanga do Pekinga, prenosi Rojters.

Stručnjak za Severnu Koreju u američkom Stimson centru Majkl Maden smatra da je ona favorit za sledećeg vrhovnog vođu Severne Koreje.

"Ona stiče praktično iskustvo u protokolu koje bi trebalo da joj dobro posluži kao sledećem lideru Severne Koreje ili ključnom delu elite. Ovo je prvi put da je pratila Kim Džong Una van Severne Koreje - iskustvo koje ni njen otac ni moćna tetka nikada nisu imali. Time stiče dragoceno iskustvo u pozdravljanju i interakciji sa stranim rukovodstvom i drugim elitama", rekao je on.

1/13 Vidi galeriju Kim Džong Un ćerka Kim Džu Ae Foto: KCNA/KCNA, HOGP/KCNA via KNS

Severna Koreja nije nikada otkrila ništa o deci Kim Džong Una sve dok Džu Ae prvi put nije prikazana svetu kako prati svog oca na lansiranju masivne interkontinentalne balističke rakete 2022. godine.

1/17 Vidi galeriju Kim Džong Un u vozu Foto: RUSSIAN MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ECOLOGY HANDOUT/RUSSIAN MINISTRY OF NATURAL RESO