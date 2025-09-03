Slušaj vest

Ćerka severnokorejskog lidera Kim Džong Una (42), Džu Ae (13), koja se smatra njegovom potencijalnom naslednicom, doputovala je zajedno sa ocem u Peking na veliku vojnu paradu, što je njen prvi put u inostranstvo.

Džu Ae, tinejdžerka, viđena je odmah iza svog oca dok su silazili iz oklopnog voza kojim su putovali preko noći od Pjongjanga do Pekinga, prenosi Rojters.

Stručnjak za Severnu Koreju u američkom Stimson centru Majkl Maden smatra da je ona favorit za sledećeg vrhovnog vođu Severne Koreje.

"Ona stiče praktično iskustvo u protokolu koje bi trebalo da joj dobro posluži kao sledećem lideru Severne Koreje ili ključnom delu elite. Ovo je prvi put da je pratila Kim Džong Una van Severne Koreje - iskustvo koje ni njen otac ni moćna tetka nikada nisu imali. Time stiče dragoceno iskustvo u pozdravljanju i interakciji sa stranim rukovodstvom i drugim elitama", rekao je on.

Severna Koreja nije nikada otkrila ništa o deci Kim Džong Una sve dok Džu Ae prvi put nije prikazana svetu kako prati svog oca na lansiranju masivne interkontinentalne balističke rakete 2022. godine.

Još uvek se malo zna o drugoj Kimovoj deci, navodi Rojters i dodaje da prema procenama Džu Ae ima oko 13 godina i da je prisustvovala svim značajnijim događajima.

