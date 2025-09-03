ŠTA SE KRIJE U AKTOVKAMA PUTINOVIH LJUDI: "Jedna je za vršenje nužde" (FOTO)
Ruski predsednik Vladimir Putin na put nikada ne kreće bez posebnih aktovki, a tako je bilo i sada kada je doputovao u Kinu.
Agenti koji su putovali sa njim pojavili su se s posebnim koferima koji nisu običan prtljag - mogu da posluže kao štit u slučaju napada i pravljeni su da zaštite ruskog lidera od potencijalnog atentata.
Osim toga, u koferima se nalaze i uređaji za ometanje, kako bi se sprečila daljinska detonacija bombi. Sve su, naravno, pod šiframa.
Jedan od najbizarnijih detalja, o kojem je ranije pisao Independent, jeste aktovka koja služi i za prikupljanje Putinove stolice i urina koji se vraćaju s njima u Rusiju, kako ne bi ostali u zemlji koju poseti, jer se veruje da bi strane službe mogle da otkriju poverljive podatke o njegovom zdravstvenom stanju.
O ovome se prvi put pisalo 2017. godine tokom Putinove posete Francuskoj, a kasnije i 2019. kada je bio u Saudijskoj Arabiji.
Ipak, najpoznatiji i najvažniji je takozvani "nuklearni kofer", poznat i kao "aktovka sudnjeg dana" ili "Čeget". On je deo automatizovanog sistema za komandovanje ruskim strateškim nuklearnim snagama i omogućava Putinu da u bilo kom trenutku i s bilo kog mesta naredi nuklearni udar.
U aktovki se nalazi beli prekidač, odašiljač koji emituje signal za lansiranje nuklearnog oružja koje je u pripravnosti od početka ruske invazije na Ukrajinu.
Ovaj sistem postoji još od osamdesetih godina, ali je prvi put javno prikazan 2019. Aktovka se otvara samo uz posebnu lozinku i pod video-nadzorom je 24 sata dnevno.
Međutim, taj kofer nije unikat. Postoje još dva - jedan bi trebalo da je kod ministra odbrane, a drugi kod načelnika Generalštaba ruske vojske. Prema nekim izvorima, sva tri odašiljača moraju istovremeno da potvrde naredbu za napad, dok drugi tvrde da je dovoljno da to učine dvojica.
(Kurir.rs/Indepdent/24sata.hr)