Ruski predsednik Vladimir Putin na put nikada ne kreće bez posebnih aktovki, a tako je bilo i sada kada je doputovao u Kinu.

Agenti koji su putovali sa njim pojavili su se s posebnim koferima koji nisu običan prtljag - mogu da posluže kao štit u slučaju napada i pravljeni su da zaštite ruskog lidera od potencijalnog atentata.

Osim toga, u koferima se nalaze i uređaji za ometanje, kako bi se sprečila daljinska detonacija bombi. Sve su, naravno, pod šiframa.

Jedan od najbizarnijih detalja, o kojem je ranije pisao Independent, jeste aktovka koja služi i za prikupljanje Putinove stolice i urina koji se vraćaju s njima u Rusiju, kako ne bi ostali u zemlji koju poseti, jer se veruje da bi strane službe mogle da otkriju poverljive podatke o njegovom zdravstvenom stanju.

O ovome se prvi put pisalo 2017. godine tokom Putinove posete Francuskoj, a kasnije i 2019. kada je bio u Saudijskoj Arabiji.

Ipak, najpoznatiji i najvažniji je takozvani "nuklearni kofer", poznat i kao "aktovka sudnjeg dana" ili "Čeget". On je deo automatizovanog sistema za komandovanje ruskim strateškim nuklearnim snagama i omogućava Putinu da u bilo kom trenutku i s bilo kog mesta naredi nuklearni udar.

U aktovki se nalazi beli prekidač, odašiljač koji emituje signal za lansiranje nuklearnog oružja koje je u pripravnosti od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Ovaj sistem postoji još od osamdesetih godina, ali je prvi put javno prikazan 2019. Aktovka se otvara samo uz posebnu lozinku i pod video-nadzorom je 24 sata dnevno.

