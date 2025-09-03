Slušaj vest

Rusija je tokom noći pokrenula masovni vazdušni napad na Ukrajinu, ranivši najmanje četiri železnička radnika i primoravši Poljsku da podigne vojne avione, saopštile su jutros ukrajinske i poljske vlasti.

Napadi su se dogodili dok je ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovao vojnoj paradi u Pekingu povodom kraja Drugog svetskog rata, na kojoj je kineski predsednik Si Đinping rekao da se svet suočava sa izborom između mira i rata.

Sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se širom Ukrajine, a eksplozije su se čule u devet od 24 regiona zemlje, od Kijeva do Lavova i Volinje na zapadu, saopštili su ukrajinski zvaničnici i mediji.

Zapadni sused Ukrajine i članica NATO-a, Poljska, aktivirala je sopstvene i savezničke vojne avione zbog napada u blizini granice, saopštila je komanda oružanih snaga.

„Ruska Federacija ponovo vrši napade na ciljeve koji se nalaze na teritoriji Ukrajine“, saopštila je operativna komanda u objavi na X.

Četiri železnička radnika u centralnom ukrajinskom regionu Kirovograd završila su u bolnici nakon ruskog napada, saopštila je ukrajinska državna železnica, upozoravajući na kašnjenja u brojnim uslugama uzrokovana oštećenjima na železničkim objektima.

Hmeljnicki

Pet ljudi je ranjeno, a 28 kuća je oštećeno u ruskom napadu na Znamjanku u Kirovogradskoj oblasti, saopštile su ukrajinske službe za vanredne situacije.

Javni prevoz u zapadnom gradu Hmeljnickom suočio se sa „značajnim poremećajima u redu vožnje“ nakon napada, a regionalni guverner je upozorio, između ostalog, na požare i štetu na stambenim zgradama.

Ruske železnice su u sredu saopštile da je došlo do prekida u snabdevanju strujom i da su desetine vozova zakasnele nakon što se dron srušio u blizini železničke stanice u Rostovskoj oblasti u Rusiji.

Nije bilo povređenih, saopštile su Ruske železnice putem aplikacije za razmenu poruka Telegram.