Savetnik ruskog predsednika Jurij Ušakov odbacio je tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da Vladimir Putin, Kim Džong Un i Si Đinping kuju zaveru protiv Amerike.

Kada je vojna parada počela u Pekingu, Tramp je na mreži na Truth Social napisao: "Neka predsednik Si i divni narod Kine imaju veliki dan slavlja. Prenesite moje tople pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Džong Unu, dok kujete zaveru protiv Sjedinjenih Američkih Država".

Upitan o ovim izjavama, Ušakov je odgovorio:

- Želim da kažem da nisu organizovane zavere, niko ne kuje zavere, uopšte nema zavera, niko od ovih lidera nije ni razmišljao o tome. Mogu reći da svi razumeju ulogu koju igraju Sjedinjene Države, trenutna administracija i sam predsednik Tramp u današnjoj međunarodnoj dinamici - rekao je Ušakov.

