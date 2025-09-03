Slušaj vest

Na vojnoj paradi u Kini predstavljeno je nekoliko novih raketnih i odbrambenih sistema koji pokazuju koliko brzo zemlja razvija svoj strateški arsenal.

Među oružjem koje je prvi put izloženo bili su nova nuklearna interkontinentalna balistička raketa, nova drumska raketa za isporuku hipersoničnih bojevih glava, lasersko oružje i novi "robotski vukovi".

Jedan od najzapaženijih bio je Dongfeng-5C (DF-5C), nova varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete s nuklearnim bojevim glavama. Analitičar za odbranu Aleksander Nil istakao je da DF-5C ima duži domet i da može nositi do 12 bojevih glava na jednoj raketi.

To je dvostepena raketa na tečno gorivo, čiji let pokreću dva uzastopna raketna stepena, svaki sa svojim motorom. Smeštena je u podzemnim silosima i služi kao strateško sredstvo odvraćanja.

Prema Nilu, Dongfeng-5 dizajniran je za lansiranje iz kineskih siloskih polja na severu zemlje, odakle može pogoditi ciljeve u kontinentalnom SAD-u. Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) navodi da ova raketa može nositi velike nuklearne bojeve glave i dosegnuti mete u SAD-u i zapadnoj Evropi.

Na paradi je predstavljen i Dongfeng-61 (DF-61), dugo očekivani projektil osmišljen da uđe u delimičnu orbitu i isporuči hipersonično oružje.

Reč je o mobilnoj raketi na drumskoj bazi, što joj daje veliku pokretljivost. U kombinaciji s mobilnim lanserom (TEL), može se lako prikriti, brzo napuniti gorivom i rasporediti na različite lokacije, čime protivnik ostaje u neizvesnosti.

Dr Sidart Kaušal, vodeći stručnjak za rakete iz londonskog think tanka RUSI, istakao je još dva nova hipersonična sistema - YJ-17, hipersonično klizno vozilo, i YJ-19, hipersoničnu krstareću raketu.

Kina snažno ulaže i u razvoj veštačke inteligencije i autonomnog oružja. Primer toga je AJX002, ogromni podvodni dron dug 18 metara, sposoban za nošenje nuklearnog oružja.

Uz raketne sisteme, prikazano je i lasersko oružje montirano na oklopni kamion HZ-155 s osam točkova. Prema rečima Aleksandera Nila, reč je o veoma snažnom sistemu koji može onesposobiti ili spaliti elektroničke uređaje, pa čak i zaslepiti pilote.

