Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je danas u Pekingu sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom i tom prilikom rekao da su odnosi između dve zemlje su poprimili "posebno poverljiv, prijateljski i saveznički karakter".

Putin je naglasio ulogu vojske DNRK "u oslobađanju Kurske oblasti, u potpunosti u skladu sa sporazumom između zemalja" i rekao da Rusija nikada neće zaboraviti učešće severnokorejskih vojnika u borbi protiv ukrajinskih snaga, prenosi RIA Novosti.

Kim Džong Un je naveo da se odnosi između Rusije i DNRK se razvijaju u svim aspektima, i da ako Pjongjang može da pomogne Moskvi na bilo koji način, to će svakako učiniti i da to doživljava kao "bratsku dužnost".

Bilateralni sastanak Putina i Kima održan je u državnoj rezidenciji Đaojutaj, koju ruski lider koristi tokom posete Kini, a lideri su komunicirali putem prevodilaca. Oni su nakon vojne parade otišli zajedno na sastanak istim automobilom.

1/8 Vidi galeriju Putin i Kim Džong Un Foto: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL, Sergei Bobylev/Pool Sputnik Kremlin

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik ruskog predsednika za međunarodne poslove Jurij Ušakov i ministar prirodnih resursa i životne sredine, kopredsedavajući rusko-korejske međuvladine komisije Aleksandar Kozlov učestvuju u razgovorima ruskog i severnokorejskog lidera Vladimira Putina i Kim Džong Una, prenosi TASS.

Kako javljaju ruski mediji, sastanak dvojice lidera trajao je 2,5 sata. Ruski predsednik je nakon toga ispratio Kima do njegovog automobila.

Putin je pozvao Kim Džong Una u Rusiju, javlja TASS, nakon njihovog sastanka u Pekingu.

Kim je poželeo ruskom lideru dobro zdravlje i uspeh, navodi ruska državna novinska agencija RIA, dodajući da je Kim rekao da će se uskoro održati novi sastanak.