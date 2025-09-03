Slušaj vest

Kremlj je danas saopštio da stavove nemačkog kancelara Fridriha Merca o mirovnim pregovorima za Ukrajinu treba ignorisati, nakon što je Merc rekao da je Vladimir Putin „možda najgori ratni zločinac našeg vremena“.

Merc je u intervjuu emitovanom juče naglasio da „nema mesta za popustljivost“ za takve ljude. Rusija odbacuje sve optužbe da su njene snage počinile ratne zločine u Ukrajini ili da je Putin izdao naređenja koja bi se mogla smatrati ratnim zločinima.

Na pitanje novinara tokom posete Kini o Mercovom predlogu da se mirovni pregovori održe u Ženevi, portparol Dmitrij Peskov je rekao da je „gotovo nemoguće uzeti u obzir Mercove stavove nakon njegovih poslednjih izjava“.

Iako je Merc ranije tokom svog mandata kao kancelara optužio Rusiju kao državu za „teške ratne zločine“ i „terorizam protiv civilnog stanovništva“, direktno etiketiranje Putina kao potencijalno najgoreg ratnog zločinca našeg doba označava neviđenu eskalaciju njegove retorike.

Mercovi komentari dolaze u trenutku kada se međunarodni sudski postupak protiv Putina nastavlja. Podsetimo se da je u martu 2023. godine Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje ruskog predsednika zbog sumnje da je ilegalno deportovao decu iz Ukrajine.

Postojanje naloga za hapšenje značajno je zakomplikovalo diplomatske napore. Na primer, austrijsko Ministarstvo spoljnih poslova je nedavno saopštilo da je zemlja spremna da bude domaćin mirovnih pregovora između ukrajinskih i ruskih lidera. Beč je naznačio da bi se mogao konsultovati sa Međunarodnim krivičnim sudom kako bi izbegao Putinovo hapšenje tokom moguće posete.