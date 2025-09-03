Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp osvrnuo se na incident sa avionom predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, koji je bio prinuđen da sleti u Bugarskoj nakon što je Rusija navodno ometala njegov GPS signal, piše RBK-Ukrajina.

Tramp je događaj prokomentarisao na svoj jedinstven način. „Pa, imala je zanimljiv događaj. Ona je izvanredna žena“, rekao je, napominjući da niko ne zna zašto je GPS u avionu predsednika Evropske komisije prestao da radi.

„Ali su joj oduzeli mogućnost da koristi telefon. Ponekad je to dobra stvar“, rekao je Tramp, dodajući da bi, da se to njemu desilo, bio srećan.

Podsetimo, avion predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen je 1. septembra izvršio prinudno sletanje u Bugarskoj. Kao razlog navedeno je rusko ometanje signala, što je poremetilo GPS sistem letelice , primoravajući pilota da sleti koristeći papirne mape.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je optužbe, insistirajući da Rusija nije umešana u incident.

