Pakistan je uprkos smrtonosnom zemljotresu koji je pogodio Avganistan, primorao hiljade Avganistanaca koji imaju izbegličke kartice UN da se vrate u svoju zemlju, izjavili su Frans presu zvaničnici obeju država.

Vlasti u Islamabadu počele su da proteruju Avganistance sa njihovog tla krajem 2023. godine - u Pakistanu ih ima tri miliona - a u aprilu su to znatno pojačale.

Pakistanske vlasti su prvo ukinule dozvole boravka koje su izdavale Avganistancima od kojih su neki u Pakistanu živeli generacijama, a kasnije su najavile da će od 1. septembra ilegalnim stanovnicima smatrati i imaoce kartica "PoR" koje izdaju UN.

Zemljotres magnitude 6,0 koji je opustošio istočni Avganistan u nedelju uveče, neposredno pre tog roka Pakistana, nije ništa promenio. Veliki deo od više od 1.400 poginulih su bili Avganistanci koji su se upravo vratili iz Pakistana.

Od ponedeljka je više od 4.000 ljudi preko graničnog prelaza Čaman na jugu Pakistana otišlo u Avganistan, rekao je za AFP lokalni pakistanski zvaničnik Habib Bangulzain.

Na avganistanskoj strani prelaza, potvrđeno je da se broj prelazaka povećao i procenjuje se da se "svakog dana 250 do 300 porodica vraća u zemlju, odnosno 1.200 do 1.300 ljudi".