Najmanje 21.000 palestinske dece postali su osobe sa invaliditetom od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, saopštio je danas Komitet Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom.

Kako se pojašnjava u tom periodu oko 40.500 dece pretrpelo "nove povrede povezane sa ratom", a više od polovine njih postali su osobe sa invaliditetom, prenosi Gardijan.

Palestinsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od početka rata 18.592 dece ubijeno, dok je 121 dete umrlo od gladi.

Podaci Palestinskog centralnog zavoda za statistiku (PCBS) pokazali su da je 39.384 dece u Gazi izgubilo jednog ili oba roditelja, od čega je 17.000 izgubilo i majku i oca.

Kurir.rs/Gardijan

