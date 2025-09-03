Slušaj vest

Prognoze snežnih padavina za zimu 2025/2026. pokazuju globalni meteorološki signal La Ninje, koji se već razvija u Pacifiku i priprema za zimu, izveštava "Severe Weather", koji pruža prognozu padavina za Evropu i tokom zimskih meseci.

La Ninja je hladni događaj u velikom ENSO regionu, koji se nalazi u ekvatorijalnom Tihom okeanu. Ovaj region menja toplu i hladnu fazu otprilike svakih 1-3 godine. Topla faza se naziva El Ninjo, a hladna faza La Ninja. Najnovija analiza okeanskih anomalija od strane NOAA CRW pokazuje hladnije nego obično površinske vode u centralnim i istočnim ENSO regionima, pri čemu hladne anomalije imaju oblik "talasa". To je zbog jakih istočnih pasata koji guraju vodu ka zapadu, stvarajući vrtloge na površini okeana.

Svaka ENSO faza značajno utiče na tropske padavine, obrasce pritiska i složenu dinamiku između okeana i atmosfere. Slika ispod prikazuje cirkulacioni obrazac hladne faze, koja se trenutno razvija, direktno menjajući atmosfersku cirkulaciju.

Foto: Fonet/AP

Menjajući cirkulaciju, ENSO značajno utiče na tropske padavine i obrasce pritiska, menjajući sistem povratne sprege između atmosfere i okeana. Ovaj sistem povratne sprege pomaže u širenju uticaja ENSO-a na globalnom nivou, menjajući zimske temperature i obrasce snežnih padavina.

La Ninja zaista menja vreme na globalnom nivou, ali pored direktnog uticaja na Severnu Ameriku, mesta poput Evrope imaju mnogo drugih faktora koji deluju pre nego što se bilo kakav uticaj La Ninje može toliko proširiti.

Prognoza snežnih padavina za Evropu za zimu 2025/2026

Posmatrajući Evropu, vidimo ispodprosečne snežne padavine u periodu novembar-januar. Više snežnih padavina nego obično se prognozira u nekim delovima Skandinavije. Postoje izvesni prekidi u deficitu snežnih padavina u centralnim delovima, ali zanimljivo je da se više snežnih padavina prognozira u južnom delu Velike Britanije.

Pojedinačna novembarska prognoza takođe pokazuje uglavnom ispodprosečne snežne padavine širom Evrope. Izvesni potencijal za još snežnih padavina se vidi nad Skandinavijom, ali čak i tamo se može videti da je ograničen većom nadmorskom visinom.

Foto: EPA / Friedemann Vogel

Decembarska prognoza snežnih padavina pokazuje manje snežnih padavina nego obično na većem delu kontinenta. Područje sa više snežnih padavina nalazi se iznad centralnog Balkana, krajnjeg juga Velike Britanije i malog dela Skandinavije.

Januarska prognoza pokazuje poboljšani potencijal za snežne padavine na većem delu kontinenta. Ovo izgleda kao anomalija visokog pritiska iznad severa, koja donosi hladniji vazduh na kontinent. Povećan potencijal za snežne padavine primećen je širom Velike Britanije i centralnih delova.