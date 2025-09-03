Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da ne isključuje mogućnost sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i predložio da se taj sastanak održi u Moskvi.

''Ako je Zelenski spreman za sastanak, neka dođe u Moskvu'', rekao je Putin, uz ocenu da ''postoji svetlo na kraju tunela'', prenosi agencija RIA Novosti.

On je rekao da ukoliko prevlada zdrav razum, onda može doći do dogovora o tome kako da se rat u Ukrajini završi na zadovoljavajući način.

''U suprotnom slučaju, moraćemo sve da rešimo vojnim putem'', rekao je Putin i dodao da je obavestio američkog predsednika Donalda Trampa o tome da želi da se sastane sa Zelenskim.

On je rekao da je moguće postići prihvatljivu opciju za okončanje rata, dodajući da su svi pokušaji Rusije da mirnim putem reši ukrajinsko pitanje bili osujećeni.

ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruski predsednik Vladimir Putin mapa Evrope vojska Foto: Shutterstock

Istakao je da vidi iskrenu želju Trampove administracije da se reši ukrajinski sukob, a Zelenskog je nazvao ''vršiocem dužnosti šefa administracije Ukrajine''.

Sumirajući svoju posetu Kini, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom obeležavanja Dana pobede u Drugom svetskom ratu, Putin je rekao da je poseta bila veoma pozitivna i ocenio da Kina ostaje pokretač globalne ekonomije.

''U tom smislu, posebno bih istakao kinesku inicijativu o globalnom upravljanju. Čini mi se da je ovo veoma pravovremeno i, što je važno, ova inicijativa je usmerena na pozitivnu saradnju između onih zemalja koje su se okupile na samitu u Kini i naših potencijalnih partnera među zemljama koje trenutno ne žele da proglase ovo partnerstvo'', rekao je Putin i dodao da potreba za energetskim resursima raste, uključujući i u kineskoj ekonomiji.

Govoreći o principu multipolarnosti, Putin je rekao da to ne znači da se pojavljuju novi hegemoni u svetu, već da sve zemlje treba da imaju jednaka prava.